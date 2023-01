La Poste rachète deux entreprises de logistique allemandes

Zurich (awp) - La Poste a annoncé mardi l'acquisition de l'entreprise de transport Gaiser et du spécialiste de la logistique Spedition Nolden. Les deux sociétés allemandes sont intégrées à sa filiale d'outre-Rhin Bächle Logistics. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.

Gaiser, dont le siège est à Rielasingen-Worblingen, emploie 61 personnes. Elle est spécialisée dans le dédouanement et le transport frontalier entre l'Allemagne et la Suisse. Nolden, basée à Kerpen-Türnich, livre quant à elle dans toute l'Europe et compte 50 salariés, selon un communiqué du géant jaune.

Avec ces acquisitions, "La Poste pourra offrir aux entreprises suisses des solutions logistiques encore plus complètes", a-t-elle souligné

al/jh