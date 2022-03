La Poste: record de 202 millions de colis traités pour l'année 2021

Bern (awp/ats) - La Poste a établi un nouveau record avec le traitement de 202,1 millions de colis en 2021. Et malgré la pandémie, des conditions difficiles et des volumes inégalés, elle a distribué les envois - colis et lettres confondus - de manière ponctuelle et fiable en 2021.

Aux colis s'ajoutent quelque 1811 millions de lettres adressées qui ont été acheminées par le géant jaune la même année. La Poste a rempli ou dépassé les objectifs qualitatifs définis dans la législation postale, indique-t-elle mardi dans un communiqué. Ainsi, 97% des lettres en courrier A et 99,3% de celles en courrier B sont parvenues aux destinataires dans les délais, détaille-t-elle. La barre est placée à 97% pour les lettres.

Par rapport à 2020, la ponctualité du courrier A est restée stable (-0,1%), tandis que le courrier B est arrivé encore plus ponctuellement dans les boîtes aux lettres (+0,2%).

S'agissant des colis, la qualité de distribution a également été élevée: 95% des envois prioritaires et 95,9% des envois économiques sont parvenus aux destinataires dans les délais durant la période de mesure de huit mois prise en considération. La barre est placée à 95% pour les colis.

Près de 1500 nouveaux emplois d'ici 2030

Pour justifier les huit mois d'évaluation au lieu de douze, la Poste a fait valoir un cas de force majeure pour le confinement des mois de janvier et de février ainsi que pour la période de début novembre à fin décembre, marquée par une forte hausse des absences au sein de son personnel en raison du variant omicron. L'autorité de surveillance PostCom a accédé à cette demande.

L'objectif a été rempli, voire même légèrement dépassé. Par rapport à 2020, la ponctualité a quelque peu reculé pour les colis prioritaires (-0,4%), alors qu'elle a progressé pour les colis économiques (+0,4%). "Il s'agit là d'une performance remarquable compte tenu des volumes records de colis (+9,6% en 2021) et des multiples défis auxquels la Poste a dû faire face", se félicite-t-elle.

Même en considérant l'intégralité de la période de mesure (12 mois), la Poste s'est montrée fiable sur le front des colis en 2021, s'améliorant sensiblement par rapport à 2020. La ponctualité a atteint 94,1% (+4%) pour les colis Priority et 95,2% (+5,3%) pour les colis Economy. La Poste dit avoir rapidement adapté son infrastructure de traitement des colis en l'espace de deux ans pour faire face à la croissance accélérée du commerce en ligne.

Pour l'avenir, la Poste table sur une augmentation des volumes de colis. Elle continue donc à développer son infrastructure, à moderniser ses installations et à construire de nouveaux centres colis, explique-t-elle. Le géant jaune va consacrer 1,5 milliard de francs suisses au doublement de ses capacités de tri d'ici 2030. Par ces investissements, elle préserve les emplois actuels et prévoit de créer près de 1500 nouveaux postes à l'horizon 2030.

ats/buc