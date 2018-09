Zurich (awp/ats) - La Poste Suisse versera au total 205,3 millions de francs suisses aux cantons, aux communes et à la Confédération à titre de remboursement dans l'affaire Carpostal. 188,1 millions concernent les subventions reçues en trop et 17,2 millions les transferts illicites avant 2007.

L'Office fédéral des transports (OFT), la Conférence des directeurs cantonaux des transports publics (CTP) et La Poste ont signé un accord vendredi à St-Gall pour le remboursement des subventions perçues indûment. "Nous voulons ainsi tirer un trait sur l'aspect financier de l'affaire Carpostal", a indiqué à la presse Peter Flügistaler, directeur de l'OFT.

"Nous remboursons chaque franc. Rapidement et simplement", a déclaré Urs Schwaller, président du conseil d'administration de La Poste. C'est une étape importante en vue d'un "nouveau départ" pour Carpostal, a-t-il ajouté.

Les transferts d'avant 2007 sont prescrits. C'est donc sur une base volontaire que La Poste rembourse ce montant de 17,2 millions, a précisé Urs Schwaller. En fait, il y a prescription pour ces années là. "Mais après tout ce qui s'est passé, nous ne voulons pas nous focaliser sur la prescription".

Dans le détail, le montant total à rembourser s'élève à 188,1 millions de francs suisses, auxquels s'ajoutent les 17,2 millions. Ce dernier montant n'est pas inscrit dans l'accord signé à St-Gall. Les 188,1 millions comprennent des intérêts à hauteur de 26,8 millions.

La part revenant aux cantons s'élève à 99,4 millions de francs suisses. Ceux qui reçoivent le plus sont les Grisons avec 20,92 millions, l'Argovie (14,88 millions), le Tessin (14,8 millions), Zurich (12,64 millions), Berne (9,99 millions) et St-Gall (6,22 millions).

Pour les cantons romands, le Valais recevra 3,75 millions de francs suisses et Vaud 2,1 millions. Les remboursements se montent à 884'000 francs suisses pour Fribourg, 781'000 francs suisses pour Neuchâtel et 627'000 francs suisses pour le Jura. A Noter que Genève et Bâle-Ville ne reçoivent rien, car ils ne commandent pas de services à Carpostal.

Le scandale de Carpostal a éclaté en février. Dans le cadre d'une révision, l'Office fédéral des transports a découvert que la filiale de La Poste avait réalisé des bénéfices dans un domaine subventionné. Quelque 90,9 millions de francs suisses de subventions ont été perçues indûment entre 2007 et 2015.

