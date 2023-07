Berne (awp/ats) - La Poste suisse a signé une promesse d'achat pour l'entreprise de transport alsacienne Portmann. Cette opération lui permettrait d'élargir son réseau depuis et vers la France, a annoncé lundi la Poste.

Portmann est une entreprise familiale qui emploie près de 790 personnes sur 17 sites en France, trois au Luxembourg et un en Pologne, détaille le communiqué. Elle est l'une des principales entreprises de transport entre la France et la Suisse et est déjà un partenaire logistique de la Poste.

La reprise est prévue pour l'automne. La marque Portmann continuera d'exister en tant que filiale de la Poste. Tous les collaborateurs seront repris et employés aux mêmes conditions qu'auparavant, souligne la Poste.

ats/ol