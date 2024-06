(Répétition technique sans changement dans la dépêche)

COPENHAGUE (Reuters) - La Première ministre danoise Mette Frederiksen a été attaquée vendredi sur une place du centre de Copenhague, la capitale du Danemark, par un homme qui a été arrêté, a déclaré son bureau.

"La Première ministre Mette Frederiksen a été frappée vendredi soir à Kultorvet à Copenhague par un homme qui a ensuite été arrêté. La Première ministre est choquée par cet incident", ont dit ses services dans un communiqué, sans donner plus de détails.

Un habitant du quartier a déclaré à Reuters qu'elle ne semblait pas présenter de signe de blessure physique après l'attaque.

Cette agression intervient trois semaines après que le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a été grièvement blessé par balle à la sortie d'une réunion gouvernementale.

La police de Copenhague et le service national de sécurité et de renseignement du Danemark ont confirmé l'incident à Reuters, mais n'ont pas souhaité donner plus de détails.

"Elle semblait un peu stressée", a déclaré à Reuters Soren Kjergaard, qui travaille comme serveur sur la place, après avoir vu la Première ministre escortée par les services de sécurité à la suite de l'agression.

"Mette est naturellement choquée par l'attaque. Je dois dire que cela ébranle tous ceux d'entre nous qui lui sont proches", a déclaré le ministre danois de l'Environnement, Magnus Heunicke, sur le réseau social X.

(Reportage Tom Little, Stine Jacobsen et Louise Rasmussen, rédigé par Jacob Gronholt-Pedersen ; version française Kate Entringer)