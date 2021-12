La Province de l'Ontario confirme son engagement clair envers l'avenir de l'Université Laurentienne

Le nouvel arrangement inclut du soutien financier supplémentaire et un Conseil des gouverneurs renouvelé

SUDBURY, Ontario, 16 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, l’Université Laurentienne a annoncé un nouveau soutien du ministère des Collèges et Universités (MCU) de l’Ontario qui lui permettra d’émerger de sa restructuration plus forte, financièrement viable et dynamique pour servir la population étudiante, les employeurs et les communautés du nord de l’Ontario.



Elle se réjouit du soutien continu que témoigne la Province à son égard et son engagement envers son succès à long terme. L’Université remercie la Province de son assistance et de sa collaboration dans le cadre de cette restructuration.

Conditions financières

Les conditions financières incluent 35 000 000 $ pour refinancer le financement du débiteur-exploitant fourni dans le cadre de la procédure en vertu de la LACC. La Province a aussi indiqué son intention de convertir le financement de débiteur-exploitant en prêt à long terme lorsque la Laurentienne émergera de la procédure en vertu de la LACC avec un plan d’arrangement fructueux, à des conditions à fixer d’un commun accord.

Les autres conditions incluent jusqu’à 6 000 000 $ pour la COVID-19, une protection du corridor des inscriptions et du rendement jusqu’au montant combiné de 22 000 000 $ échelonné sur nombre d’années. De la sorte, les effets de la restructuration n’entraveront pas indument les activités de la Laurentienne et elle aura du temps pour stabiliser celles-ci à l’issue de la procédure en vertu de la LACC.

La Laurentienne remercie le MCU de son soutien avant et pendant la restructuration et se réjouit de conserver cette relation positive avec lui à titre de débiteur-exploitant.

Renouvellement du Conseil des gouverneurs

La Laurentienne s’engage à accélérer le processus de renouvellement du Conseil dans le cadre du soutien financier offert par la Province. En outre, deux des cinq fauteuils réservés à des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC) sont vacants, et les titulaires des trois autres fauteuils ont démissionné hier en compagnie de huit autres membres du Conseil pour un total de onze membres. Ces démissions entrent en vigueur immédiatement.

La Province nommera cinq personnes qui occuperont les fauteuils réservés aux personnes nommées par le LGC au Conseil des gouverneurs conformément à la Loi sur l’Université Laurentienne de Sudbury. La Laurentienne se fera un plaisir de travailler avec ces nouveaux membres.

L’Université souhaite souligner l’engagement dont les membres sortants du Conseil ont fait preuve pendant cette période difficile de son histoire et les remercier de leur service bénévole en ces circonstances très défavorables.

Une Laurentienne viable

Avec cette annonce, les nouveaux candidats qui songent à étudier à la Laurentienne seront davantage convaincus de le faire dans le Nord, dans une université entièrement restructurée. Ce soutien de la Province profitera à toute la communauté de la Laurentienne ainsi qu’à l’ensemble du Nord qu’elle sert.

Afin de continuer d’être l’université de choix des étudiants dans le Nord, la Laurentienne demeure déterminée à émerger du processus de restructuration en vertu de la LACC et pour cela, il y a encore beaucoup de travail à faire. Dans ce contexte, elle a entrepris un examen complet de ses activités et de sa gouvernance qui tirera bientôt à sa fin. En outre, elle effectuera un examen stratégique complet avec le concours d’une tierce partie indépendante maintenant qu’elle a une solide base financière.

La Laurentienne est convaincue que le soutien de la Province l’aidera à émerger comme une université entièrement restructurée et financièrement viable en 2022.