La RATP remporte un contrat pour deux lignes du métro de Ryad

Paris (awp/afp) - La RATP, associée à son partenaire saoudien Saptco, a annoncé mardi avoir remporté le contrat d'exploitation et de maintenance sur 12 ans de deux lignes de métro en construction à Ryad.

"L'Arabie saoudite est un marché clé pour le secteur dans la région et le métro de Riyad est un projet de transport public unique et emblématique au Moyen-Orient", a dit Catherine Guillouard, PDG de la RATP citée dans le communiqué du groupe.

Le montant total du contrat est estimé à environ 2 milliards d'euros sur les 12 ans, a précisé une source proche du dossier. Ce contrat était très attendu par le groupe français, en plein développement à l'étranger.

Le contrat décroché par RATP Dev, filiale de la RATP, et son allié porte sur les lignes 1 et 2 d'un réseau de six lignes totalisant 176 km de longueur et 85 stations. Son ouverture est attendue à partir de fin 2019.

Camco, la coentreprise des deux groupes, sera chargé de "l'exploitation, la sécurité, l'assistance aux voyageurs, la gestion des installations et la maintenance des espaces (stations, parkings de proximité", précise le groupe.

Il comprend aussi la maintenance du système de métro, comme les rames, la signalisation, les télécommunications.

Le contrat prévoit de réserver un objectif minimum de 45% des postes pour les Saoudiens et Saoudiennes ainsi qu'un minimum de 55% de contribution par des fournisseurs et prestataires locaux, selon le communiqué.

La première ligne de métro - Ligne 1 ou ligne Bleue - est située sur l'axe Al-Olaya-Al-Batha, d'une longueur de 39 km, et desservira 25 stations. La deuxième ligne - Ligne 2 ou ligne Rouge - longe la route King Abdullah sur 25 km et desservira 15 stations.

En novembre 2014, la RATP avait réalisé une première percée en Arabie saoudite en remportant un contrat avec son partenaire local pour construire le réseau de bus de Ryad, et en assurer la maintenance et l'exploitation pendant 10 ans.

L'Arabie saoudite, où la voiture est le moyen roi de déplacement, a entrepris de développer les transports publics dans ses grandes villes et en particulier à Ryad.

RATP Dev assure l'exploitation et la maintenance de réseaux de transport urbains et interurbains dans 14 pays.

afp/al