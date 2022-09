La RBA augmentera ses taux de 50 points de base en octobre, le taux plafond est poussé à la hausse

*

Graphique du sondage Reuters sur les perspectives d'inflation et de politique monétaire de la Reserve Bank of Australia https://tmsnrt.rs/3CiG1G3

BENGALURU, 30 septembre (Reuters) - La banque centrale d'Australie augmentera les taux d'intérêt d'un demi-point supplémentaire mardi et augmentera les coûts d'emprunt davantage que prévu dans son cycle de resserrement le plus agressif depuis les années 1990 afin d'arrêter l'inflation galopante, selon un sondage Reuters.

Lors de la réunion du mois d'août, le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, a tempéré les indications concernant de nouvelles hausses car elles se rapprochaient du niveau neutre estimé de 2,50 %, un niveau qui ne stimule ni ne restreint l'activité économique.

Mais avec la Réserve fédérale américaine qui a relevé ses taux de 75 points de base la semaine dernière et qui devrait porter les coûts d'emprunt à un niveau plus élevé que prévu, de nombreuses banques centrales sont susceptibles de suivre le mouvement pour éviter que leurs devises ne s'affaiblissent davantage par rapport au dollar américain.

Le dollar australien, en baisse de plus de 12 % sur l'année, a touché mercredi son plus bas niveau en deux ans.

Plus de 70 % des économistes, 21 sur 29, interrogés par Reuters du 26 au 29 septembre, prévoient que la RBA augmentera son taux d'escompte d'un demi-point à 2,85 % lors de sa réunion du 4 octobre. Les huit autres prévoient une hausse plus faible de 25 points de base.

Si elle se concrétise, cette hausse marquerait la cinquième augmentation successive de 50 points de base, ce qui correspond au cycle de hausse le plus rapide depuis 1994, lorsque les taux sont passés de 4,75 % à 7,50 %.

"Une grande partie des attentes mondiales en matière de taux d'intérêt sont fixées aux États-Unis", a déclaré Tony Morris, responsable de l'économie de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande à la Bank of America.

"Si la Banque de réserve ne maintient pas le rythme actuel, alors une nouvelle faiblesse de la monnaie se répercutera sur un rythme beaucoup plus rapide de l'inflation nationale."

Bien que la prévision médiane montre que les taux augmentent encore de 50 points de base au trimestre prochain pour culminer à 3,35 %, les économistes sont divisés en cinq sur la situation à la fin de 2022.

Alors que 11 des 27 économistes ont soutenu l'opinion médiane, un a dit 3,50% et deux ont dit 3,60%. Parmi les 13 économistes restants, dix ont dit que les taux termineraient l'année à 3,10 % et trois ont dit 2,85 %.

Lors d'un sondage réalisé en août, seuls quatre des 29 économistes prévoyaient que le taux au comptant serait de 3,35 % à la fin de 2022, alors que le taux maximal devait être de 3,10 %.

Avec une inflation au plus haut depuis 21 ans de 6,1 %, soit plus du double de la fourchette cible de la RBA de 2 % à 3 %, et qui devrait rester à peu près au-dessus de cette fourchette jusqu'au début de 2024, le taux d'intérêt maximal pourrait être revu à la hausse.

En effet, 11 analystes sur 25, soit 44 %, s'attendent à ce que les taux dépassent le pic actuel prévu de 3,35 % d'ici la fin du premier trimestre 2023.

L'enquête montre que l'inflation sera en moyenne de 7,0 % ce trimestre, puis atteindra un pic de 7,5 % au cours du trimestre suivant. En 2023, elle devrait s'établir à 4,5 % en moyenne, puis tomber à 2,7 % en 2024.

Une nouvelle mesure mensuelle officielle des prix à la consommation australiens a montré jeudi que l'inflation annuelle a légèrement diminué à 6,8 % en août, contre 7,0 % en juillet.

"Notre attente est conditionnée par plusieurs facteurs tels que des prévisions d'inflation à moyen terme qui restent bien ancrées, une accélération durable de la croissance des salaires et une atténuation des pressions inflationnistes mondiales", a déclaré Jameson Coombs, économiste à la St. George Bank.

"Si les risques de hausse de l'inflation se matérialisaient, le conseil d'administration de la RBA pourrait devoir aller au-delà de nos prévisions pour le taux terminal."

La croissance économique de l'Australie devait s'établir à 4,0 % en moyenne pour cette année, puis diminuer de moitié pour atteindre 2,0 % en 2023 et 2024.

