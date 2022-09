La RBA augmentera son taux d'un demi-point supplémentaire en septembre, mais le rythme du resserrement sera plus lent - sondage Reuters

La Reserve Bank of Australia (RBA), l'un des derniers entrants dans le cycle de resserrement de la politique monétaire mondiale, a augmenté ses taux d'un total de 175 points de base depuis mai, pour les porter à 1,85 %.

L'inflation ayant atteint son plus haut niveau depuis deux décennies (6,1 %) et continuant d'augmenter, la RBA n'aura guère d'autre choix que de suivre ses pairs et de relever encore les taux.

Vingt-sept des 29 économistes interrogés par Reuters entre le 26 août et le 1er septembre prévoient que la RBA augmentera le taux d'escompte de 50 points de base lors de sa réunion du 6 septembre, portant les taux à 2,35 %, soit plus de trois fois plus qu'avant la pandémie de COVID-19.

Les quatre principales banques locales - ANZ, Westpac, CBA et NAB - étaient parmi celles qui s'attendaient à une hausse de 50 points de base mardi. Les deux autres s'attendaient à un mouvement de 40 points de base.

Si l'opinion majoritaire se réalise, il s'agirait de la quatrième hausse consécutive des taux d'un demi-point dans le cycle actuel, marquant le resserrement le plus agressif de la politique monétaire depuis que la banque centrale a introduit le taux au comptant en 1990.

Pourtant, malgré son démarrage tardif, les économistes s'attendaient à ce que la RBA opte pour des mouvements plus modestes dès le mois prochain, alors que les taux se rapprochent du niveau neutre qui n'est ni stimulant ni restrictif, estimé par la RBA à 2,50 %.

"Tous les indicateurs d'inflation vous disent que les pressions inflationnistes continuent de se développer et que les taux d'intérêt sont encore bien en dessous du niveau que la RBA considère comme neutre. Compte tenu de cela, je pense qu'ils feront 50 points de base", a déclaré David Plank, responsable de l'économie australienne chez ANZ.

"Mais après le mouvement de la semaine prochaine et quand ils arriveront à 2,35 %, en supposant qu'ils aillent à 50, je pense que les choix pour octobre et novembre deviendront 25 ou 50. Nous ne pensons pas qu'ils vont descendre à 25, mais il y a une chance qu'ils le fassent."

La plupart des répondants qui ont répondu à une question supplémentaire ont prédit que la banque centrale reviendrait à des augmentations de 25 points de base lors des réunions d'octobre et de novembre.

Les économistes ont avancé leurs prévisions de hausse des taux pour le huitième sondage Reuters consécutif, avec un peu plus de la moitié, soit 15 sur 29, qui s'attendent maintenant à ce que le taux au comptant atteigne 3,10 % ou plus d'ici la fin de l'année, ce qui correspond largement aux prix du marché.

Les 14 autres répondants prévoient que les taux finiront l'année 2022 à 3,00 % ou moins. Selon la prévision médiane, les taux devraient alors rester à 3,10 % jusqu'à la fin de l'année prochaine.

Toutefois, l'inflation ayant plus que doublé la limite supérieure de la fourchette cible de 2 à 3 % de la RBA et devant rester élevée tout au long de l'année prochaine, certains économistes s'attendent à ce que les hausses de taux d'un demi-point se poursuivent.

Plus d'un tiers des répondants, soit 10 sur 29, prévoient que les taux atteindront 3,35 % ou plus d'ici la fin mars.

"A partir de là, nous nous attendons à ce que la RBA adopte un cadre politique régulièrement restrictif, mais nous pensons qu'elle pourrait ralentir le rythme des hausses une fois qu'elle aura atteint un cadre à peu près neutre la semaine prochaine", a déclaré Andrew Ticehurst, économiste chez Nomura.

"Je concéderais qu'avec la communication hawkish des responsables de la Fed et des autres banques centrales, le risque autour de nos prévisions penche probablement à la hausse, c'est-à-dire un taux de liquidités plus élevé ou des mouvements plus agressifs que ce que nous prévoyons."