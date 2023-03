La Reserve Bank of Australia augmentera à nouveau son taux d'intérêt de 25 points de base pour le porter à 3,60 % mardi, suivi d'une autre hausse au trimestre prochain, avant de faire une pause jusqu'à l'année prochaine, portant le taux maximum plus haut que prévu, selon un sondage Reuters.

Malgré les 325 points de base d'augmentation des taux depuis mai, le contrôle de l'inflation a été un défi majeur pour la RBA, car elle a atteint un sommet de plus de trois décennies de 7,8 % au dernier trimestre, ce qui est considérablement supérieur à la fourchette cible de 2 % à 3 %.

La banque centrale a été contrainte d'abandonner son précédent plan de pause lors de sa réunion de politique générale de février et a signalé que d'autres hausses de taux pourraient être nécessaires dans les mois à venir.

Tous les économistes, à l'exception d'un seul, qui ont participé au sondage Reuters du 27 février au 2 mars, ont déclaré que la RBA augmenterait son taux d'intérêt officiel de 25 points de base, pour atteindre le niveau le plus élevé de la décennie, soit 3,60 %, lors de sa réunion du 7 mars. Une personne voyait un mouvement de 15 points de base.

"La RBA semble effectivement plus préoccupée par l'inflation. Le fait que la demande soit un moteur clé et pas seulement l'offre, nous pensons qu'ils ont plus de travail à faire pour s'assurer que l'inflation revienne à l'objectif", a déclaré Catherine Birch, économiste senior chez ANZ, qui prévoit une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion.

Elle devrait ensuite porter les taux à 3,85 % au cours du trimestre avril-juin - un niveau qui n'a pas été atteint depuis avril 2012 - et les maintenir pour le reste de l'année.

Le procès-verbal de la réunion du mois dernier a montré que la RBA n'a discuté que de deux options - une hausse de 50 points de base ou de 25 points de base. Il s'agit d'un changement marqué par rapport à décembre, lorsqu'elle avait envisagé de ne pas bouger.

Une forte minorité de plus d'un tiers des répondants, soit 10 sur 28, a prédit que les taux atteindraient un pic encore plus élevé à 4,10 % au prochain trimestre. Un économiste prévoyait un pic de 4,35 % au troisième trimestre.

Le pic attendu a été relevé par les marchés à environ 4,10 %, contre 3,60 % au début de l'année. Cela suggère qu'il pourrait y avoir au moins trois autres hausses de taux dans un avenir proche.

Pourtant, même avec de nouvelles hausses de taux, l'inflation ne devrait pas revenir dans la fourchette cible de 2 à 3 % de la RBA avant le second semestre de 2024, ce qui laisse présager une longue période de souffrance à venir, selon un sondage Reuters distinct.

"Si l'inflation mondiale refait surface ou si les chaînes d'approvisionnement nationales sont perturbées par des événements climatiques, il se peut que nous devions voir les taux d'intérêt évoluer encore plus haut pour calmer les prix", a déclaré Harry Murphy Cruise, économiste chez Moody's Analytics.

"Notre scénario de base suggère que les taux d'intérêt n'auront pas besoin de dépasser 3,85 % pour faire baisser l'inflation. Cela dit, plusieurs facteurs pourraient faire dévier l'Australie de cette voie."

Plusieurs économistes prévoient des difficultés pour l'économie australienne, en partie parce que les taux d'intérêt plus élevés ont déjà ralenti l'activité sur le marché immobilier, où les prix devraient chuter de plus du double de la correction subie pendant la crise financière de 2008.

Un peu plus d'un quart des économistes, soit 8 sur 28, prévoient au moins une baisse de taux d'ici la fin de l'année.