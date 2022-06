La RBA devrait relever ses taux d'un modeste 25 points de base en juin, certains préconisent 40 points de base - sondage Reuters

Alors que l'économie se remet intelligemment de la pandémie et que l'inflation atteint son plus haut niveau en 20 ans à 5,1 %, bien au-dessus de la fourchette cible de 2 à 3 %, la Reserve Bank of Australia n'a que récemment changé de discours sur la nécessité de relever les taux d'intérêt.

La prévision médiane du sondage Reuters du 26 mai au 2 juin auprès de 35 économistes montre que la RBA augmentera son taux d'escompte officiel de 25 points de base supplémentaires pour le porter à 0,60 %, contre 0,35 % actuellement, lors de sa réunion du 7 juin.

Près des deux tiers des répondants, soit 22 sur 35, prévoient des taux à 0,60 %, tandis que 11 prédisent une augmentation de 40 points de base à 0,75 %, où les taux étaient avant la pandémie. Un seul s'attendait à une hausse de 50 points de base à 0,85 % et un autre ne prévoyait aucun mouvement.

Mais à une époque où nombre de ses pairs, dont la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, la Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine, ont déjà procédé à plus d'une hausse de 50 points de base, certains analystes estiment que la RBA avance trop lentement.

"La question qui mérite réflexion est la suivante : Est-il judicieux de relever les taux par tranches de 25 points de base lorsque le taux d'inflation est tellement supérieur à la cible, et tellement supérieur au niveau des taux directeurs ? Ou est-il plus judicieux d'anticiper le resserrement précoce ?" a demandé Rob Carnell, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez ING.

Par le passé, la RBA a invoqué la faiblesse relative de l'inflation salariale, qui était à la traîne de l'inflation globale, pour justifier sa décision de ne pas se joindre au cycle de resserrement mondial. Mais cet argument ne tient plus pour certains.

"Les indicateurs du marché du travail suggèrent que des hausses de taux de 25 points de base pourraient ne pas être suffisantes pour ramener rapidement l'inflation dans la fourchette cible de la RBA", a déclaré M. Carnell.

Parmi les grandes banques locales, la CBA et la NAB s'attendent à une hausse de 25 points de base mardi, tandis que l'ANZ et la Westpac tablent sur 40 points de base.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoient une hausse de 0,60 % lors de la réunion, et impliquent que les taux pourraient atteindre 2,75 % d'ici Noël, bien au-delà des attentes du sondage. [RBAWATCH]

Néanmoins, les économistes s'attendent à ce que la RBA accélère un peu le rythme, doublant les taux d'ici fin septembre pour atteindre au moins 1,25 %. Sept des 35 économistes prévoient des taux à 1,25 %, neuf prévoient 1,35 % et sept s'attendent à ce qu'ils atteignent 1,50 % ou plus d'ici là.

Mais les économistes étaient exceptionnellement divisés sur l'endroit où les taux finiront en 2022, avec une fourchette de 1,00 % à 2,60 %.

Près de 60 % des répondants, soit 20 sur 35, s'attendent à ce que les taux atteignent 1,75 % ou plus d'ici la fin de l'année, dont huit à 1,75 %, deux à 1,85 % et 10 à 2,00 % ou plus.

"Le marché n'a jamais pris autant d'avance sur la rhétorique de la RBA. Cela ne signifie pas que les prix du marché sont erronés, mais c'est une autre indication de la déconnexion avec la RBA", a déclaré David Plank, responsable de l'économie australienne chez ANZ, qui prévoit que le taux d'escompte atteindra 2,50 % d'ici le milieu de l'année prochaine.

C'est bien en dessous du prix actuel du marché de 3,00%.

"Bien sûr, le marché a eu raison d'être convaincu depuis longtemps que la RBA allait resserrer sa politique monétaire en 2022 plutôt que d'attendre 2024", a-t-il ajouté.