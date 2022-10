La RBA s'en tient à des hausses de taux modestes malgré la forte inflation

Cela place la RBA - qui a donné le coup d'envoi de sa campagne de hausse des taux relativement tardive avec quatre mouvements consécutifs de 50 pb - en décalage avec ses homologues mondiaux, qui continuent pour la plupart à augmenter les taux par incréments plus importants.

Près de 90 % des personnes interrogées, 28 sur 32, dans le cadre du sondage Reuters des 24-27 octobre, ont déclaré que la RBA augmenterait son taux de référence de 25 points de base à 2,85 % lors de sa réunion du 1er novembre. Les quatre autres prévoient une hausse de 50 pb.

Les décideurs ont surpris les économistes et les marchés au début du mois avec une hausse plus faible de 25 points de base, affirmant que les taux avaient déjà augmenté de manière substantielle. Mais avec une inflation qui a atteint 7,3 % au dernier trimestre, la RBA subit une pression considérable pour reconsidérer sa position.

"Dans ces circonstances, la RBA devra faire évoluer la politique monétaire vers un territoire plus clairement restrictif pour s'assurer que l'inflation revienne à l'objectif", a noté Alan Oster, économiste en chef du groupe à la NAB.

Il a ajouté que si la force de l'inflation signifie que le conseil d'administration débattra probablement de la possibilité d'une hausse de 50 pb, "nous considérons qu'une hausse de 25 pb est légèrement plus probable compte tenu des communications récentes".

Parmi les grandes banques locales, ANZ, CBA et NAB s'attendent à une hausse de 25 pb mardi, tandis que Westpac a prédit une hausse de 50 pb.

Bill Evans, économiste en chef de Westpac, a qualifié dans une note de recherche la poussée de l'inflation de "véritable choc" et a déclaré qu'en ne réagissant pas fermement, la centrale risquerait de donner l'impression qu'elle n'est "pas totalement engagée dans la lutte contre l'inflation".

L'une des raisons de cette hésitation est l'état précaire du marché immobilier australien, qui devrait se refroidir rapidement cette année et l'année prochaine, la hausse des taux hypothécaires venant s'ajouter aux difficultés des détenteurs de 2 000 milliards de dollars australiens (1 300 milliards de dollars) de prêts immobiliers.

Plus de 90 % des répondants au sondage, soit 30 sur 32, ont prédit une autre hausse de 25 pb lors de la réunion de décembre de la RBA, la prévision médiane montrant que les taux terminent l'année à 3,10 %, le niveau le plus élevé depuis 2012.

L'inflation ne devant pas revenir dans la fourchette cible de la RBA de 2 à 3 % avant le premier trimestre de 2024, les économistes ont avancé leurs prévisions de hausse des taux.

Un peu plus de la moitié, 16 sur 31, s'attendent désormais à ce que les taux atteignent 3,60 % ou plus d'ici fin juin 2023, soit un quart de point de plus que prévu dans un sondage d'octobre.

Les prévisions médianes montrent ensuite des taux inchangés jusqu'à la fin du mois de septembre.

Plus de 40 % des économistes, soit 13 sur 29, prévoient que le taux au comptant restera à 3,60 % ou augmentera d'ici la fin de 2023, dont cinq qui s'attendent à ce qu'il grimpe à 3,85 %. Cela correspond globalement aux prévisions du marché.

Cependant, avec la Réserve fédérale américaine largement considérée comme allant vers sa quatrième hausse de taux consécutive de 75 pb le 2 novembre, certains analystes pensent que la RBA pourrait n'avoir d'autre choix que de revenir à 50 pb la semaine prochaine.

"Il est difficile de voir comment la RBA peut ignorer un tel ratage de l'inflation", a noté Robert Carnell, responsable régional de la recherche Asie-Pacifique chez ING. "Cela... ajoute de la pression sur la RBA pour revenir à un rythme de resserrement de 50 pb".

(1 $ = 1,5552 dollars australiens)