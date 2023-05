Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les indices des directeurs d'achat de mardi proposent un premier aperçu des performances de plusieurs pays du monde en avril. En Asie, le feu d'artifice des marchés sera probablement provoqué par la dernière décision de la Banque de réserve d'Australie (RBA) concernant les taux d'intérêt et ses orientations.

L'activité commerciale mondiale reprendra avec l'ouverture de nombreux marchés après le congé du 1er mai, bien que les performances de Wall street ne soient pas susceptibles de donner une orientation ferme à l'Asie - les trois principaux indices américains ont clôturé lundi en baisse de 0,05 % à 0,15 %.

Wall street s'est efforcée de trouver une direction alors que les investisseurs évaluaient les implications du rachat de la First Republic Bank par JP Morgan, tandis que le dollar et les rendements obligataires augmentaient - le rendement à 10 ans a connu sa plus forte hausse en sept mois - après que les données aient montré que l'activité manufacturière américaine avait rebondi en avril.

La Maison-Blanche a déclaré que la First Republic avait été "gravement mal gérée", que le rachat protégeait les déposants et que les turbulences bancaires actuelles ne ressemblaient en rien à celles de 2008. Néanmoins, les actions des banques régionales américaines ont chuté de 2,6 % et sont désormais en baisse de 24 % cette année.

Tous ceux qui, le 31 décembre, ont pris une position longue sur les mégatechnologies et une position courte sur les banques régionales américaines sont aujourd'hui dans une position confortable.

Banques régionales américaines :

Les rendements obligataires pourraient rester élevés mardi après que le Trésor américain ait déclaré tard dans la journée qu'il augmentait de manière significative son estimation d'emprunt pour le deuxième trimestre à 726 milliards de dollars, soit plus du double de son estimation précédente de janvier.

L'avertissement de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, selon lequel le plafond de la dette pourrait être atteint au début du mois de juin, pourrait troubler les marchés mardi - le consensus parmi les économistes pour la date X de la limite de la dette se situe autour de la fin juillet/début août.

Sur le marché des changes, le dollar australien a été la seule devise majeure à s'écarter de la tendance à l'affaiblissement face à un dollar américain dynamique lundi, gagnant 0,3 % avant la décision de politique générale de la RBA.

Taux d'intérêt et inflation en Australie :

La banque centrale australienne devrait maintenir son taux d'intérêt inchangé à 3,6 % mardi, pour une deuxième réunion consécutive, alors que les décideurs politiques évaluent l'impact des hausses passées sur l'inflation. Les attentes d'un nouveau resserrement cette année sont loin d'être certaines et sont progressivement repoussées au troisième trimestre.

Entre-temps, après que les chiffres PMI chinois aient montré dimanche que l'activité manufacturière s'est contractée de manière inattendue en avril et que la croissance de l'activité des services a ralenti, une autre série de PMI asiatiques est à l'ordre du jour mardi, y compris la Corée du Sud.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Australie

- Inflation en Corée du Sud (avril)

- PMI en Asie - Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Thaïlande (avril)