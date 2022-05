La RBI augmentera à nouveau ses taux en juin, mais on ne sait pas exactement de combien.

L'inflation de détail en Inde s'est accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis huit ans en avril, restant au-dessus du seuil de tolérance de la banque centrale pour un quatrième mois consécutif, et devrait rester élevée.

Le changement soudain de points de vue sur l'inflation galopante et la manière de la maîtriser signifie que la RBI ramènera probablement le taux de rachat, actuellement à 4,40 %, au moins à son niveau pré-pandémique au cours du prochain trimestre et non en 2023 comme on le pensait auparavant.

Dans le dernier sondage Reuters, plus d'un quart des économistes, 14 sur 53, s'attendent à ce que la RBI augmente son taux de 35 points de base à 4,75 % le mois prochain, tandis que 20 s'attendent à un mouvement plus important allant de 40 à 75 points de base, dont dix qui prévoient une hausse de 50 points de base.

Douze répondants prévoient une hausse modeste des taux (10 à 25 points de base), tandis que sept ne prévoient aucun mouvement lors de la réunion du 6 au 8 juin.

Lors de la réunion, la RBI est susceptible de relever également sa projection d'inflation pour l'exercice fiscal en cours et envisagera d'augmenter les taux d'intérêt, a déclaré à Reuters une source au courant des développements.

Cependant, un tel éclatement exceptionnel des points de vue sur la façon dont la RBI va donner suite à son mouvement non programmé de 40 points de base le 4 mai montre le défi auquel sont confrontés les prévisionnistes qui ont été complètement pris au dépourvu et n'ont pas reçu d'indications claires sur la suite des événements.

"Nous devons vraiment voir la deuxième action... en juin pour vraiment avoir une idée de l'ampleur exacte de la normalisation de la politique à laquelle nous pouvons nous attendre et du rythme également", a déclaré Upasna Bhardwaj, économiste principal à la Kotak Mahindra Bank, qui prévoit une hausse de 35 points de base à 4,75 %, la prévision médiane pour juin.

Mais elle a ajouté que "les marchés sont clairs sur un point, à savoir qu'il va y avoir des hausses agressives des taux directeurs parce que l'inflation est la plus grande menace en ce moment".

Perspectives de la politique monétaire de la RBI https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/zdpxoglakvx/Reuters%20Poll-%20RBI%20monetary%20policy%20outlook.png

Ces perspectives agressives reflètent en partie les prévisions des autres banques centrales, en particulier celles de la Réserve fédérale américaine, qui devrait augmenter ses taux de 50 points de base lors de ses prochaines réunions, après une décision similaire au début du mois.

Près d'un tiers des personnes interrogées, soit 17 sur 53, prévoient que le taux repo sera de 5,15 % au prochain trimestre, soit un retour au niveau où il était avant la pandémie. Vingt autres prévoient que les taux iront encore plus haut.

D'autres hausses de taux d'intérêt sont à prévoir, avec des taux atteignant 5,40 % ou plus d'ici fin 2022.

Les répondants d'un échantillon beaucoup plus restreint qui avaient des prévisions allant jusqu'à la fin de l'année prochaine, 11 sur 15, voyaient le taux repo atteindre 5,75 % ou plus.

De plus, les chances que la RBI rejoigne certains de ses pairs en remontant de 50 points de base semblent plus fortes maintenant qu'avant.

Un peu plus de la moitié des répondants à une question supplémentaire, 22 sur 41, ont vu une forte ou très forte probabilité d'une hausse de 50 points de base du taux de la RBI lors de la prochaine réunion, tandis que le reste a vu une faible ou très faible probabilité. Il s'agit d'un changement radical par rapport à une enquête réalisée le mois dernier, où la majorité considérait ces chances comme faibles.

"La communication de la RBI aurait pu être bien meilleure... ce genre de décision surprise ne contribue certainement pas à la crédibilité de la politique", a déclaré Tuuli McCully, responsable de l'économie pour l'Asie-Pacifique à la Banque Scotia.

"Je comprends leur raisonnement pour lequel ils ont senti qu'ils ne pouvaient pas attendre plus longtemps et qu'ils devaient agir, mais c'est certainement un problème... s'ils disent quelque chose et agissent ensuite dans l'autre sens, cela n'aide pas avec la communication."

Pourtant, à la question de savoir ce que la hausse surprise du taux repo de la RBI a fait pour sa crédibilité, plus des deux tiers des répondants, 24 sur 34, ont répondu que cela s'était amélioré, tandis que les autres ont répondu que cela s'était détérioré ou n'avait rien fait.