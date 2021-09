La RBNZ affirme que la demande d'exportations de biens s'est beaucoup mieux comportée que lors des précédents ralentissements mondiaux.

Banque de réserve de Nouvelle-Zélande :

* LA DÉCOUVERTE PRÉCOCE DE VACCINS CONTRE LE COVID-19 A SOUTENU UNE REPRISE PLUS FORTE QUE PRÉVU DE L'ÉCONOMIE MONDIALE

La déclaration de politique monétaire du mois d'août fait état d'une plus grande confiance dans le fait que l'emploi est à son niveau maximum durable.

LA DEMANDE POUR NOS EXPORTATIONS DE BIENS S'EST BEAUCOUP MIEUX COMPORTÉE QUE LORS DES PRÉCÉDENTS RALENTISSEMENTS MONDIAUX

LA DEMANDE DE NOS EXPORTATIONS DE BIENS S'EST MIEUX COMPORTÉE QUE LORS DES PRÉCÉDENTS RALENTISSEMENTS MONDIAUX.

LES POLITIQUES MONÉTAIRES ET DE DÉPENSES PUBLIQUES ONT SOUTENU UNE FORTE REPRISE DES DÉPENSES.

LE PROGRAMME DE SUBVENTIONS SALARIALES DU GOUVERNEMENT EST UNE POLITIQUE QUI A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT EFFICACE POUR SOUTENIR LA REPRISE GÉNÉRALE.

L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES A ÉGALEMENT AUGMENTÉ À MESURE QUE L'ÉCONOMIE SE REDRESSE.

POUR L'AVENIR, NOUS CONSIDÉRONS QUE LE NIVEAU DES PRIX DE L'IMMOBILIER EST INSOUTENABLE PAR RAPPORT À SES FACTEURS FONDAMENTAUX.

EN AOÛT, LE COMITÉ A CONVENU QUE SA POLITIQUE DU " MOINDRE REGRET " CONSISTAIT À RÉDUIRE ENCORE LE STIMULUS MONÉTAIRE POUR ANCRER LES ATTENTES D'INFLATION.

Les perturbations du côté de l'offre de l'économie ont également été plus longues que prévu.

Les chaînes d'approvisionnement ont été fortement perturbées, notamment dans le secteur du transport maritime.

compte tenu de l'émergence de variantes transmissibles du covid-19, les perturbations dans la circulation des biens et des personnes au niveau mondial devraient se poursuivre à moyen terme.

LES MESURES SANITAIRES INITIALES ONT PERMIS DE CONTENIR LE VIRUS, ET LA PLUPART DES MÉNAGES ET DES ENTREPRISES ONT PU REPRENDRE LEURS ACTIVITÉS NORMALES PLUS TÔT QUE PRÉVU.

LES REVENUS DES MÉNAGES AU NIVEAU NATIONAL ONT ÉTÉ LARGEMENT MAINTENUS PENDANT LES PÉRIODES DE CONFINEMENT DU VIRUS.

LA PHASE DE REPRISE A ÉGALEMENT VU LES PRIX DE L'IMMOBILIER AUGMENTER RAPIDEMENT À PARTIR DE NIVEAUX DÉJÀ ÉLEVÉS

L'ÉCONOMIE NATIONALE A ÉTÉ PLUS FORTE QUE PRÉVU ET LA SÉCURITÉ DE L'EMPLOI S'EST AMÉLIORÉE.

LA COVID-19 A ÉGALEMENT RENDU PLUS DIFFICILE LA RECHERCHE DE MAIN-D'?UVRE POUR LES ENTREPRISES

LES PRESSIONS SUR LA CAPACITÉ SE TRADUIRAIENT PAR DES PRESSIONS INFLATIONNISTES PLUS PERSISTANTES À MOYEN TERME.

LE GOUVERNEMENT EST EN BONNE POSITION POUR FAIRE FACE À LA PÉRIODE À VENIR, LE MARCHÉ DU TRAVAIL FONCTIONNANT AU NIVEAU D'EMPLOI MAXIMUM DURABLE.

A NOTÉ QU'UNE RÉPONSE DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE SERA NÉCESSAIRE POUR LES PROCHAINS BLOCAGES SANITAIRES SI L'IMPACT SUR L'INFLATION ET L'EMPLOI EST PLUS DURABLE D'autres informations sur la société. (Reuters.briefs@thomsonreuters.com)