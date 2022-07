La RD Congo annule 14 taxes douanières afin de fluidifier le commerce

Premier producteur de cuivre d'Afrique et premier producteur mondial de cobalt, le Congo est confronté à de longues files d'attente de camions transportant du métal à ses frontières, que les sociétés minières imputent à la mauvaise infrastructure et à l'inefficacité des systèmes douaniers.

La mesure vise à "rationaliser les taxes à l'importation et à l'exportation et à réduire les coûts et les retards", a écrit le ministre du commerce Jean-Lucien Bussa Tongba dans une lettre au premier ministre datée du 6 juillet et vue par Reuters mercredi.

Une taxe sur le concentré de cobalt prélevée par la province de Lualaba figure parmi les 14 prélèvements qui, selon le ministère du commerce, devraient être réduits. La lettre ne précisait pas le taux.

Alors que 20 taxes seraient réduites, le ministère du commerce a déclaré que 33 droits - perçus par 14 agences gouvernementales différentes - seraient maintenus au même niveau.

Les réductions d'impôts visent à améliorer la compétitivité de l'économie congolaise et à faire du pays un lieu plus attractif pour les affaires, selon la lettre. Les ministères devraient être interdits de créer des droits ou des taxes qui ne se réfèrent pas directement à une loi ou à un décret du Premier ministre, précise-t-elle.

Il n'a pas été précisé quand les réductions d'impôts seraient mises en œuvre. Un porte-parole de l'autorité douanière du Congo n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.