La Reine Elizabeth "humiliée" par les acclamations de la foule du Jubilé.

Le monarque de 96 ans s'était retiré de plusieurs événements au cours des célébrations de quatre jours en raison de "problèmes épisodiques de mobilité". Dimanche, elle a été accueillie par d'immenses acclamations, des trompettes et une interprétation de l'hymne national avant de se retirer à l'intérieur.

Vêtue de vert vif, la reine a souri et salué alors qu'elle apparaissait aux côtés de son fils et héritier Charles, de son petit-fils William et de son enfant aîné, George. Camilla, l'épouse de Charles, Kate, l'épouse de William, et leurs deux plus jeunes enfants formaient le groupe familial inhabituellement petit sur le balcon.

"J'ai été humblement et profondément touchée que tant de gens soient descendus dans la rue pour célébrer mon jubilé de platine", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

"Même si je n'ai pas assisté à tous les événements en personne, mon cœur a été avec vous tous ; et je reste engagée à vous servir au mieux de mes capacités, soutenue par ma famille."

La reine a été contrainte de manquer certains des événements en raison d'un malaise lors du voyage et de l'activité qu'ils exigeaient, a indiqué le palais, des problèmes qui l'ont récemment poussée à annuler un certain nombre d'engagements.

Elle a régné plus longtemps que n'importe lequel de ses prédécesseurs, montant sur le trône en 1952, à l'âge de 25 ans seulement, héritant de la domination d'une Grande-Bretagne émergeant encore des ravages de la Seconde Guerre mondiale et avec Winston Churchill comme premier ministre.

L'apparition sur le balcon a clôturé le dernier jour de la célébration nationale, avec un défilé coloré et excentrique à travers Londres, avec des fanfares militaires, des voitures anciennes, des danseurs et des célébrités défilant dans les rues.

Le carrosse d'État en or qui a transporté la reine à l'abbaye de Westminster pour y être couronnée en 1953 faisait partie du défilé, revu en public pour la première fois en 20 ans.

Des représentants des diverses communautés de Grande-Bretagne et du Commonwealth ont dansé et défilé dans les rues, tandis que d'autres artistes se sont déguisés en animaux, en nonnes, en stands de gâteaux et en personnes de chaque décennie du règne de la reine.

Une fois le spectacle terminé, la foule a remonté le grand boulevard du Mall pour se tenir devant Buckingham Palace et agiter les drapeaux de l'Union. Le chanteur Ed Sheeran s'est également produit.

Une fois que la reine est retournée à l'intérieur, les acteurs de "Mamma Mia" ont interprété "Dancing Queen" sur la scène.

DANCING QUEEN

Des centaines de milliers de supporters royaux ont organisé des fêtes dans la rue ou se sont rassemblés à Londres pour assister aux festivités du Jubilé dans ce qui est pour beaucoup le premier grand événement public national depuis la pandémie de COVID-19.

Alors que les trois premiers jours comprenaient le programme plus traditionnel d'un défilé militaire, d'un défilé aérien de la Royal Air Force et d'un service d'action de grâce, les événements du dimanche comprenaient des courses entre Corgis, la race de chien adorée par la reine.

Samedi, la monarque est également apparue dans un sketch comique préenregistré avec l'ours Paddington avant un concert pop devant Buckingham Palace, avant de taper en rythme avec l'hymne de la reine "We Will Rock You".

Une autre star du Jubilé était le prince Louis, âgé de 4 ans, le plus jeune fils du prince William, qui avait auparavant crié lors d'un défilé aérien. Dimanche, il a fait des grimaces à sa mère et a essayé de l'empêcher de parler. Il a également rebondi sur les genoux de son grand-père Charles, tout en ayant l'air de s'ennuyer.

Le concours comprenait plus de 100 "trésors nationaux" allant de l'ancien footballeur Gary Lineker au mannequin Kate Moss, en passant par le coureur Mo Farah et la marionnette de la télévision pour enfants Basil Brush.

Une série de "Big Jubilee Lunches" a été organisée dans toute la Grande-Bretagne et 600 rassemblements de ce type ont également eu lieu au Canada, au Brésil, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Afrique du Sud et ailleurs.

Les sondages d'opinion suggèrent qu'une majorité de Britanniques souhaite le maintien de la monarchie, et indiquent un soutien écrasant pour la reine elle-même.

Sheila Clark, 64 ans et enseignante à Glasgow, a déclaré que voir la famille sur le balcon avait fait son week-end.

"Cela a été absolument fabuleux", a-t-elle déclaré à Reuters. "J'ai vu la reine jeudi sur le balcon. J'étais ravie de le faire, mais je ne savais pas si elle viendrait aujourd'hui et je ne savais pas si j'aurais la chance de la voir.

"C'était merveilleux."