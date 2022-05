La République centrafricaine va lancer une plateforme d'investissement en bitcoins

Marquée par des décennies de conflit, la République centrafricaine est devenue le mois dernier le premier pays d'Afrique et seulement le deuxième au monde à adopter le bitcoin comme monnaie officielle.

Le gouvernement a jusqu'à présent fourni peu de détails sur la logistique de sa vision du bitcoin.

L'initiative cryptographique "SANGO", qui sera bientôt lancée, dispose d'un site Web sur lequel les investisseurs intéressés peuvent s'inscrire sur une liste d'attente.

"L'économie formelle n'est plus une option", a déclaré le président Faustin-Archange Touadera dans un communiqué lundi.

"Une bureaucratie impénétrable nous maintient coincés dans des systèmes qui ne donnent aucune chance d'être compétitifs."

Aucune indication n'a été donnée quant à la date d'ouverture du centre d'investissement ou à son mode de fonctionnement.

La décision d'adopter le bitcoin dans un pays où l'utilisation d'Internet est faible et où l'électricité n'est pas fiable a fait sourciller les experts en crypto-monnaies, a laissé perplexes les législateurs et les habitants du pays producteur d'or et de diamants, et a suscité des mises en garde du Fonds monétaire international.

Le régulateur bancaire régional de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), qui compte six pays, a également rappelé l'interdiction des cryptomonnaies, en précisant que cette interdiction visait à garantir la stabilité financière.

De nombreux actifs cryptographiques ont plongé en valeur ces derniers mois, le bitcoin ayant chuté de 39 % en huit semaines et perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le pic de 69 000 dollars atteint le 10 novembre.