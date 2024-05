Le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé l'ordre de suspension d'une exploitation congolaise de cuivre et de cobalt détenue majoritairement par le groupe chinois Zijin Mining Group Co. Ltd, selon une lettre vue par Reuters lundi.

Le mois dernier, le ministère congolais des mines a interrompu les activités du projet COMMUS, dans lequel Zijin détient une participation de 72 %, afin d'enquêter sur les produits minéraux renvoyés d'Afrique du Sud en raison de niveaux de radiation trop élevés.

Le ministère des mines a confirmé lundi une lettre adressée au directeur général de COMMUS le 10 mai, dans laquelle il écrit qu'il a reçu un rapport sur les résultats de l'enquête et que la suspension a été levée.

Les opérations minières peuvent reprendre tant que l'entreprise veille scrupuleusement à ce que les niveaux de radiation restent conformes aux normes nationales et internationales.

COMMUS a indiqué par courrier électronique qu'elle avait reçu la lettre du ministère et que la production et les exportations avaient entièrement repris. L'entreprise n'a pas reçu le rapport mentionné dans la lettre, a-t-elle ajouté.

Le Congo est le troisième producteur mondial de cuivre et le premier producteur de cobalt, un élément clé des batteries pour les véhicules électriques et les téléphones portables.

COMMUS, basée près de la ville de Kolwezi, dans le sud du Congo, a produit 129 000 tonnes de cuivre et environ 2 200 tonnes de cobalt en 2023, selon les données du ministère. (Reportage d'Ange Adihe Kasongo, Rédaction de Sofia Christensen, Montage de Nick Zieminski)