La République démocratique du Congo déclare la fin de l'épidémie d'Ebola

Il y avait quatre cas confirmés et un cas probable, tous décédés, a déclaré l'OMS dans un communiqué. Cette épidémie était la troisième dans la province de l'Équateur, au nord-ouest du Congo.

"Grâce à la réponse robuste des autorités nationales, cette flambée a pu être mise fin rapidement avec une transmission limitée du virus", a déclaré Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

"Des leçons cruciales ont été tirées des épidémies passées et elles ont été appliquées pour concevoir et déployer une riposte au virus Ebola toujours plus efficace", a-t-elle ajouté.

La vaccination, en particulier, a joué un rôle clé dans l'endiguement des récentes flambées, et a été lancée quatre jours seulement après la déclaration de la dernière flambée.

Ebola est endémique au Congo, où il a été découvert près de la rivière Ebola en 1976.

Le virus provoque une fièvre hémorragique et se propage par contact avec les fluides corporels d'une personne infectée.