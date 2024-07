Au moins 25 cas d'une nouvelle souche dangereuse de la variole qui se propage en République démocratique du Congo ont été détectés dans la ville de Goma, dans l'est du pays, principalement dans des camps abritant des personnes fuyant un conflit environnant, ont déclaré mercredi les autorités sanitaires.

Depuis le début de l'année 2023, le Congo a enregistré 20 000 cas et plus de 1 000 décès dus à la variole, principalement chez les enfants. Plus de 11 000 cas, dont 443 décès, ont été signalés depuis le début de l'année.

Les autorités ont récemment approuvé l'utilisation de vaccins pour lutter contre cette recrudescence, mais aucun n'est actuellement disponible en dehors des essais cliniques menés dans le pays.

Le chef de l'équipe nationale de lutte contre l'épidémie de variole, Cris Kacita, a déclaré dans une interview que la plupart des nouveaux cas signalés se trouvaient dans des camps de personnes déplacées.

Il a précisé que les cas avaient été infectés par une nouvelle souche du virus qui se propage dans la province du Sud-Kivu. Goma est la capitale et la plus grande ville de la province voisine du Nord-Kivu.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme le mois dernier concernant la situation du mpox au Congo, et notamment la propagation d'une nouvelle souche de mpox dans le Sud-Kivu.

La variole est endémique au Congo depuis des décennies, mais une nouvelle variante du clade I du virus est apparue l'année dernière. Il s'agit d'une infection virale qui se propage par contact étroit, provoquant des symptômes grippaux et des lésions remplies de pus. La plupart des cas sont bénins, mais la maladie peut être mortelle.

Une forme différente et moins grave du mpox - le clade IIb - s'est répandue dans le monde entier en 2022, principalement par contact sexuel entre hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Cela a incité l'OMS à déclarer une urgence de santé publique qui est maintenant terminée, bien qu'il y ait encore des cas et que l'agence ait déclaré que le mpox reste une menace pour la santé publique.

"L'institut national de recherche biomédicale de Goma a séquencé le virus, ce qui prouve qu'il circule depuis longtemps dans la ville de Goma", a déclaré M. Kacita.

"Le risque ici est la promiscuité dans les camps et la vitesse à laquelle l'épidémie se propage", a-t-il averti.

Des centaines de milliers de personnes ayant fui le conflit dans l'est du Congo, ravagé par les insurgés, vivent dans des camps surpeuplés à Goma et dans ses environs.

Le nombre de personnes déplacées a augmenté depuis qu'un groupe rebelle connu sous le nom de M23 a lancé une offensive majeure en 2022, suscitant des réponses militaires nationales et régionales qui ont eu du mal à endiguer l'avancée de la milice.