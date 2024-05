La République démocratique du Congo a nommé un nouveau gouvernement, a déclaré la porte-parole Tina Salama aux premières heures de mercredi, mettant fin à une impasse qui a plongé le pays dans l'incertitude politique pendant des mois.

Le président Felix Tshisekedi a remporté un second mandat après les élections de fin 2023 qui ont également donné à sa coalition de l'Union sacrée une large majorité au parlement. Mais les batailles internes pour les postes ont retardé la formation d'un nouveau cabinet ministériel.

Le président a finalement nommé Judith Suminwa comme première femme Premier ministre du Congo le 1er avril et son ancien chef de cabinet Vital Kamerhe comme président du parlement le 22 mai, ouvrant ainsi la voie à la nomination du gouvernement.

Le nouveau cabinet comprend 54 ministres, contre 57 dans le précédent gouvernement - une réduction moins importante que prévu, malgré les pressions exercées pour réduire les coûts.

Dans une annonce faite sur la chaîne publique RTNC, M. Salama a déclaré que Guy Kabombo Muadiamvita avait été nommé ministre de la défense, un rôle clé compte tenu du conflit coûteux qui oppose depuis deux ans le Congo au groupe rebelle M23 dans les territoires de l'est du pays.

M. Muadiamvita, juriste de formation, était auparavant à la tête du journal officiel du Congo, le journal de référence pour les actes juridiques.

Doudou Fwamba Likunde a été nommé ministre des finances et Kizito Pakabomba a été désigné pour superviser le ministère des mines et les réserves de coltan, de cuivre et d'autres minerais du Congo, qui sont importantes au niveau mondial.

En ce qui concerne le retard dans la formation du gouvernement, le directeur de la communication du président, Erik Nyindu, a déclaré qu'il fallait du temps pour que les différents partis de la coalition au pouvoir trouvent un compromis.

"Mieux vaut cela qu'un pays en proie à des conflits", a-t-il déclaré sur RTNC.

M. Tshisekedi a formé son premier gouvernement lorsqu'il a été élu en 2019. Il s'agissait d'une coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila qui a éclaté en 2021.

Tshisekedi a ensuite formé une autre coalition.

Depuis les dernières élections de décembre, l'Union sacrée détient environ 95 % des sièges à l'Assemblée nationale.