La République dominicaine va construire une clôture le long de sa frontière avec Haïti

SAINT-DOMINGUE, 27 février (Reuters) - La République dominicaine va entamer cette année la construction d'une clôture le long de ses 376 kilomètres de frontière avec Haïti afin de freiner l'immigration illégale et le commerce illicite avec ce pays, a déclaré samedi le président dominicain, Luis Abinader.

"D'ici deux ans, nous voulons mettre fin aux graves problèmes que sont l'immigration illégale, le trafic de drogue et la circulation de véhicules volés", a déclaré Luis Abinader devant le Congrès.

La construction de la clôture frontalière, dont le coût n'a pas été précisé, débutera dans la seconde moitié de l'année 2021, a-t-il ajouté.

La clôture sera doublée dans les secteurs "les plus conflictuels" et la surveillance sera renforcée par des capteurs de mouvement, des caméras de reconnaissance faciale et des systèmes infrarouges, a-t-il détaillé dans un discours prononcé à l'occasion du 177e anniversaire de l'indépendance du pays.

La République dominicaine partage l'île caribéenne d'Hispaniola avec Haïti, qui en occupe la partie occidentale.

Selon les estimations du gouvernement, environ 500.000 immigrants haïtiens vivaient en République dominicaine en 2018, ainsi que des dizaines de milliers de leurs enfants. Une grande partie de la communauté haïtienne, qui représente environ 5% de la population totale, n'a pas de permis de résidence.

Il y a un mois, le gouvernement dominicain a accepté d'aider Haïti, l'un des pays les plus pauvres du monde, à fournir des documents d'identité à ses citoyens vivant sur le territoire de Saint-Domingue. (Ezequiel Abiu Lopez; Version française Elizabeth Pineau)