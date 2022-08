La Réserve fédérale publie des directives à l'intention des banques qui envisagent des activités de crypto-monnaie.

La Fed a déclaré dans un communiqué que si les cryptomonnaies pouvaient présenter des "opportunités potentielles" pour les banques, les entreprises devaient s'assurer qu'elles avaient des systèmes en place au préalable pour garantir que ces actifs volatils ne menacent pas la sécurité et la solidité ou la protection des consommateurs.

Les banques devraient également notifier la Fed avant de s'engager dans toute activité liée aux crypto-monnaies, et toute banque ayant déjà mené des initiatives dans ce domaine devrait également notifier la Fed de son implication dans l'espace des actifs numériques, a déclaré l'agence.

La Fed a également encouragé les banques membres d'un État à alerter le régulateur de leur État avant de s'engager dans des activités liées aux crypto-monnaies.

La Fed a déclaré dans la lettre de supervision que les banques supervisées par l'agence devraient prendre plusieurs mesures avant de s'engager dans des activités liées à la crypto, notamment déterminer si les lois existantes dictent des dépôts particuliers et si les activités envisagées sont légalement autorisées.

Les banques doivent également mettre en place des systèmes de gestion des risques et des contrôles adéquats avant de s'impliquer dans la crypto-monnaie, afin de s'assurer que toute entreprise est menée de manière sûre et solide et qu'elle est conforme aux lois de protection des consommateurs, a déclaré la Fed.

Cette décision intervient quelques jours seulement après que plusieurs sénateurs démocrates, menés par la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, ont demandé à l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) des États-Unis d'annuler les directives qu'il avait précédemment publiées sur les crypto-monnaies et de les remplacer par "une approche globale en coordination avec d'autres régulateurs prudentiels".

L'année dernière, les régulateurs bancaires américains, y compris la Fed et l'OCC, ont déclaré conjointement qu'ils avaient l'intention de clarifier en 2022 le type d'activités que les banques pouvaient exercer en matière de crypto, notamment si les entreprises pouvaient détenir des actifs numériques dans leur bilan et faciliter les transactions en crypto au nom des clients.