La Responsible Minerals Initiative supprime ITSCI de la liste de traçabilité approuvée

ITSCI, qui est géré par l'Association internationale de l'étain, est un dispositif du secteur privé qui surveille les mines d'étain, de tantale et de tungstène en République démocratique du Congo, au Rwanda et au Burundi pour les violations des droits de l'homme telles que le travail des enfants, et le lien avec le financement des conflits.

Dans une mise à jour publiée sur son site Web, l'IGR a déclaré qu'il avait précédemment basé son approbation de l'ITSCI sur une évaluation de 2018 du dispositif par l'Organisation de coopération et de développement économiques avec une période de validité de trois ans, qui a été prolongée mais qui a maintenant expiré parce qu'il n'a pas reçu "la réponse affirmative de l'ITSCI aux invitations de l'IGR à présenter une nouvelle demande."

Dans un e-mail, le responsable du programme ITSCI, Mickael Daudin, a déclaré que l'organisation aurait besoin de plus de temps pour analyser la déclaration de l'IGR avant de faire des commentaires.

Il y a un an, ITSCI a déclaré à ses membres, dans un mémo vu par Reuters, que le programme avait des "réserves" quant au partage des informations avec le RMI et à la protection de la confidentialité.

Le RMI a déclaré que le changement prendra effet le 1er janvier 2023, avec une période de grâce de six mois pour les fonderies, après laquelle elles devront montrer aux auditeurs du RMI des preuves directes de la traçabilité, des évaluations des sites miniers, des évaluations des risques de la chaîne d'approvisionnement et des procédures KYC (know your customer), ou être étiquetées non conformes.

L'initiative du RMI pourrait inciter les exportateurs de minéraux et les fonderies à examiner de plus près leurs chaînes d'approvisionnement, a déclaré Mike Loch, président de la société de diligence minérale Responsible Trade, basée à Chicago.

"Cela pourrait inciter à l'innovation et pousser certaines entreprises à mettre en place leur propre chaîne de contrôle", a-t-il déclaré.

Le RMI, qui compte plus de 400 entreprises membres, d'Apple et Alphabet à Tesla et Walmart, développe des outils et des ressources que les entreprises utilisent pour prendre des décisions sur l'approvisionnement en minéraux.