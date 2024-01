Réfugiez-vous dans la pièce la plus sûre de vos maisons", a indiqué le bureau du préfet local sur les médias sociaux, en ajoutant : "Ne sortez pas sous quelque prétexte que ce soit, même si le temps est calme : "Ne sortez sous aucun prétexte, même si le temps est calme. Il s'agit probablement de l'œil du cyclone".

PARIS (Reuters) - L'île française de La Réunion a été placée lundi matin en alerte cyclonique maximale et les habitants ont été invités à rester chez eux, à couper l'électricité, à ne plus utiliser l'eau du robinet et à rester dans la pièce la plus sûre de leur maison en raison d'un cyclone baptisé Belal.

Dans le cadre de l'alerte violette, la plus sérieuse en France, même les services d'urgence de l'île, située dans l'océan Indien à l'est de Madagascar, ne sont pas autorisés à quitter leurs bases à partir de 6 heures du matin (0200 GMT).

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont posté lundi matin les premières vidéos de vents violents et de précipitations, alors que les dégâts causés par le cyclone sur les côtes de l'île n'étaient pas clairs dans l'immédiat.

Selon Météo France, la tempête devrait atteindre son apogée lundi, avec des vitesses d'environ 200 kilomètres par heure (124 miles par heure) à basse altitude, et 250 km/h dans les zones habitées situées plus haut sur l'île. Des vagues cycloniques pouvant atteindre 12 à 15 mètres sont également attendues.

Le Premier ministre Gabriel Attal et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se sont rendus dimanche dans un centre de crise parisien pour suivre la situation à laquelle l'île est confrontée.