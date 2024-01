PARIS, 15 janvier (Reuters) - L'île de la Réunion est repassée lundi d'alerte violette à rouge cyclone, ce qui va notamment permettre aux services de secours de reprendre leurs activités, après le passage dans la matinée sur le nord de l'île du front de l'ouragan tropical Belal, qui s'est avéré moins "cataclysmique" que redouté, a annoncé le préfet de la Réunion, Jérôme Filippini.

Les vents violents soufflant jusqu'à 200 km/h en rafale ont néanmoins provoqué d'importants dégâts, privant au moins 57.000 foyers d'électricité, selon le dernier décompte communiqué par la préfecture.

Face à la puissance de ce phénomène météorologique, sans doute le plus gros cyclone à toucher l'île depuis Firinga en janvier 1989, l'alerte violette, la plus élevée sur l'échelle des ouragans, avait été décrétée lundi à 06h00 locales (02h00 GMT), entraînant un confinement total de la population et des services de secours.

L'île est repassée en alerte rouge à 13h00 locales à la faveur d'une "situation météorologique plus favorable", l'impact du cyclone s'étant avéré "en deçà du caractère cataclysmique qu'on attendait", a déclaré à la presse le préfet de l'île.

"Ça ne change rien pour la population", appelée à rester confinée jusqu'à mardi matin, a ajouté Jérôme Filippini, mais cela va permettre aux véhicules de secours de venir en aide aux habitants qui en auraient besoin et aux agents de la voirie de commencer à faire des reconnaissances.

Alors que l'oeil du cyclone glisse le long de la côte nord-est de la Réunion, ramenant une accalmie temporaire en son centre, sa trajectoire semble désormais vouloir épargner la majeure partie de l'île.

"Cela ne doit surtout pas être interprété comme la fin du cyclone car les vents vont reprendre de façon très brutale dans le sens opposé", prévient cependant Meteo France.

Ces vents violents en arrière du cyclone sont attendus dans la journée, notamment sur la côte Est, où Meteo France a aussi mis en garde contre une forte houle pouvant atteindre 15 mètres et des pluies abondantes.

Le préfet a appelé les 870.000 habitants à rester confinés au moins jusqu'à mardi matin, le temps pour les services de l'Etat d'évaluer les dégâts.

Outre les coupures d'électricité et les perturbations des réseaux téléphoniques, il a rappelé que 55.000 Réunionnais étaient aussi concernés par des coupures préventives d'eau.

Jérôme Filippini a déclaré sur RMC qu'après le passage du cyclone, l'île allait entrer dans "le temps de la résistance, sans doute pendant plusieurs jours", le temps de "reconstruire des réseaux, libérer des routes avant de permettre aux Réunionnais de reprendre leur vie en sécurité".

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, avait indiqué dès dimanche sur le réseau social X (anciennement Twitter) que les forces armées françaises stationnées dans la zone sud de l'océan Indien se tenaient prêtes à intervenir en soutien des forces de sécurité civiles. (Rédigé par Tangi Salaün à Paris, édité par Nicolas Delame et Blandine Hénault)