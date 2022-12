La Roumanie détient l'ex-kickboxeur Andrew Tate dans une affaire de trafic d'êtres humains

Tate, banni de nombreuses plateformes de médias sociaux pour ses commentaires misogynes et ses discours de haine, et son frère Tristan seront détenus pendant 24 heures aux côtés de deux suspects roumains, ont déclaré les procureurs de l'unité de lutte contre le crime organisé dans un communiqué après avoir fait une descente dans leurs propriétés à Bucarest.

Les frères Tate font l'objet d'une enquête criminelle depuis avril.

Ils ont refusé de faire des commentaires mais leur avocat a confirmé qu'ils avaient été placés en détention.

"Les quatre suspects ... semblent avoir créé un groupe de criminalité organisée dans le but de recruter, d'héberger et d'exploiter des femmes en les forçant à créer des contenus pornographiques destinés à être vus sur des sites Web spécialisés moyennant un certain coût", ont déclaré les procureurs.

"Ils auraient gagné d'importantes sommes d'argent".

Les procureurs ont déclaré avoir trouvé six femmes qui avaient été exploitées sexuellement par les suspects.

Tate a déclaré que les femmes sont en partie responsables de leur viol et qu'elles appartiennent aux hommes.

Plus tôt cette semaine, le ressortissant britannique s'est fait dire d'aller se faire voir par l'activiste climatique Greta Thunberg sur Twitter après qu'il lui ait dit qu'il possédait 33 voitures aux "énormes émissions".