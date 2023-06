17 juin (Reuters) - Les unités de défense aérienne russes ont repoussé une attaque de drones ukrainiens dans la nuit contre une station de pompage de l'oléoduc Droujba dans la région de Briansk, frontalière avec l'Ukraine, a déclaré le gouverneur de la région samedi.

Trois drones militaires ukrainiens ont été détruits lors de l'attaque dans le district de Novozybkov, a écrit Alexander Bogomaz sur Telegram.

Les attaques de drones à l'intérieur de la Russie se sont multipliées ces dernières semaines, visant souvent des installations énergétiques. La Russie accuse l'Ukraine, bien que Kyiv n'en reconnaisse pas publiquement la responsabilité.

La section sud de l'oléoduc Droujba, qui date de l'ère soviétique, traverse l'Ukraine et, malgré le conflit, continue de fournir du pétrole brut à la Hongrie, à la Slovaquie et à la République tchèque. (Reportage de Reuters, rédigé par Kevin Liffey et Frances Kerry, version française Benjamin Mallet)