La Russie a démantelé le groupe de hackers REvil

MOSCOU (Reuters) - La Russie a démantelé à la demande des Etats-Unis le groupe de pirates informatiques REvil, considéré comme l'un des plus nuisibles en matière de rançongiciels, ont annoncé vendredi les services de renseignement russes (FSB).

Des perquisitions ont été menées à 25 adresses en Russie, notamment à Moscou et Saint-Pétersbourg, et 14 membres du groupe ont été arrêtés. Du matériel informatique d'une valeur de 500.000 euros et vingt voitures de luxe ont été saisies.

Les hackers interpellés risquent jusqu'à sept ans de prison.

"Ce groupe criminel organisé a cessé d'exister et les infrastructures utilisées à des fins criminelles ont été neutralisées", a précisé le FSB sur son site internet, précisant que les autorités américaines avaient été informées du déroulement de l'opération.

L'ambassade des Etats-Unis à Moscou n'avait pas réagi dans l'immédiat.

Les Etats-Unis avaient offert en novembre dernier une récompense de 10 millions de dollars pour toute information permettant d'identifier et localiser les responsables présumés du groupe REvil.

Ces hackeurs russophones ont revendiqué plusieurs attaques au rançongiciel, qui consistent à crypter les données informatiques d'entreprises et/ou d'individus et à leur réclamer une rançon pour mettre fin à la "prise d'otage" virtuelle.

Des entreprises ont ainsi été visées aux Etats-Unis, dont la filiale américaine de JBS SA, l'un des premiers producteurs mondiaux de viande bovine.

