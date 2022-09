La Russie abandonne le bastion d'Izioum dans le nord-est de l'Ukraine

MOSCOU, 10 septembre (Reuters) - Les troupes russes présentes autour de la ville d'Izioum, dans la région de Kharkiv, ont reçu ordre de se redéployer dans la région du Donetsk, a annoncé samedi le ministère russe de la Défense, alors que cet important noeud logistique du nord-est de l'Ukraine est la cible d'une contre-offensive des forces ukrainiennes.

Cette annonce intervient quelques heures à peine après celle de la capture de la ville de Koupiansk par l'armée ukrainienne, un carrefour ferroviaire essentiel à l'approvisionnement des forces russes déployées dans l'est de l'Ukraine.

"Dans le but d'atteindre les objectifs affichés de l'opération militaire spéciale de libération du Donbass (dans l'est de l'Ukraine), il a été décidé de regrouper les forces russes stationnées dans les districts de Balakliia et Izioum", a déclaré le général Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, cité par l'agence de presse. (Bureaux de Reuters, rédigé par Peter Graff, version française Jean-Stéphane Brosse)