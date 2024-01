La Russie abat neuf missiles ukrainiens au-dessus de la région de Belgorod, deux personnes sont blessées

La Russie a abattu neuf missiles ukrainiens mardi au-dessus de la ville et de la région de Belgorod, près de la frontière ukrainienne, et deux personnes ont été blessées, ont déclaré le ministère de la Défense et des responsables régionaux.

L'un des blessés est dans un état grave, a écrit le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov, sur Telegram. Plusieurs maisons et voitures ont été endommagées. De lourdes frappes de missiles et de drones russes sur la capitale ukrainienne, Kiev, et sur la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, ont tué au moins cinq personnes mardi et en ont blessé des dizaines d'autres, causant d'importants dégâts, ont indiqué des responsables ukrainiens. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lundi que les bombardements ukrainiens sur Belgorod samedi, au cours desquels la Russie affirme que 25 civils ont été tués, "ne resteront pas impunis". Depuis vendredi, lorsque Moscou a effectué ce que Kiev a qualifié de nuit de bombardement la plus intense depuis le début de la guerre il y a près de deux ans, Kiev affirme que la Russie a lancé plus de 300 drones d'attaque et missiles de toutes sortes sur des villes ukrainiennes. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les informations russes et ukrainiennes.