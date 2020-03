La Russie accentue la débâcle du baril

Les contrats à terme du Brent et du WTI ont chuté de près de 3 USD le baril, environ 5%, après que Reuters a annoncé que la Russie n'acceptera pas un nouveau tour de vis de la production de l'Opep+. Peu avant 14h00, le Brent chutait de 5% à 47,66 USD et le WTI de 5,4% à 43,67 USD. Une source russe de haut niveau a affirmé à l'Agence Reuters que Moscou ne soutiendrait pas un appel de l'Opep à des réductions supplémentaires de la production de pétrole et n'accepterait qu'une extension des réductions existantes.

"Ce qui compte vraiment, c'est ce que fait l'Arabie saoudite. Si la Russie y adhérait, elle n'ajouterait pas beaucoup de poids. Nous devons voir si l'Opep va de l'avant toute seule", a expliqué Olivier Jakob, du cabinet de conseil Petromatrix. Une source du Moyen-Orient a déclaré que l'Opep n'a toutefois pas l'intention de poursuivre des réductions plus importantes sans la Russie. Lors du sommet qui se tient à Vienne, l'organisation a prôné une réduction supplémentaire de 1,5 million de barils par jour (bpj) jusqu'à la fin de 2020. Le cartel espérait faire contribuer les Etats associés à hauteur de 500 000 barils, soit le tiers de l'effort.

"Nos travaux suggèrent qu'au moins 2 millions de bpj doivent être retirés du marché au cours du deuxième trimestre pour assurer une stabilisation des prix du pétrole", a déclaré Bjoernar Tonhaugen, responsable des marchés pétroliers chez Rystad Energy. "Si l'Opep ne va pas jusqu'au bout de sa propre proposition de réduction de 1 million de barils par jour au cours du deuxième trimestre, le résultat pourrait être dévastateur. Dans ce scénario, le Brent pourrait rapidement chuter de 15% pour atteindre les 40 dollars les plus bas et le WTI les 30 dollars", a-t-il ajouté.