La Russie a déclaré lundi que ses forces avaient déjoué une offensive ukrainienne majeure en cinq points du front dans la région de Donetsk, dans le sud de l'Ukraine, et tué des centaines de soldats pro-Kiev.

Il n'était pas clair dans l'immédiat si l'attaque signalée représentait ou non le début d'une contre-offensive ukrainienne que Kiev promet depuis des mois pour reprendre le territoire pris par les forces russes après l'invasion de février 2022.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement la déclaration russe et le ministère de la Défense et l'armée ukrainienne n'ont pas répondu immédiatement aux demandes écrites de commentaires.

Dimanche, Kiev a appelé au "silence" avant sa contre-offensive tant attendue.

Le ministère russe de la défense a déclaré que l'Ukraine avait attaqué avec six bataillons mécanisés et deux bataillons de chars dans le sud de Donetsk, où Moscou soupçonne depuis longtemps l'Ukraine de chercher à enfoncer un coin dans le territoire contrôlé par la Russie.

"Le 4 juin au matin, l'ennemi a lancé une offensive de grande envergure dans cinq secteurs du front en direction du sud de Donetsk", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué publié sur Telegram à 1h30, heure de Moscou (2230 GMT).

"L'objectif de l'ennemi était de percer nos défenses dans le secteur le plus vulnérable, selon lui, du front. "L'ennemi n'a pas atteint son objectif, il n'a pas réussi.

Le ministère russe de la défense a également diffusé une vidéo montrant, selon lui, plusieurs véhicules blindés ukrainiens explosant dans un champ après avoir été touchés.

Les forces russes ont tué 250 soldats ukrainiens et détruit 16 chars, des véhicules de combat d'infanterie et 21 véhicules blindés de combat, selon le ministère.

Le chef de l'état-major général russe, Valery Gerasimov, qui est en charge de l'opération militaire de Moscou en Ukraine, se trouvait dans la zone de l'attaque ukrainienne, a indiqué le ministère.

"Il se trouvait à l'un des postes de commandement avancés.

CONTRE-OFFENSIVE ?

Depuis des mois, l'Ukraine se prépare à une contre-offensive contre les forces russes qui, selon des responsables de Kiev et le directeur de la CIA William Burns, percera l'orgueil démesuré du président russe Vladimir Poutine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré au Wall street Journal, dans une interview publiée samedi, qu'il était prêt à lancer la contre-offensive, mais il a tempéré sa prévision de succès en avertissant que cela pourrait prendre du temps et coûter cher.

"Je ne sais pas combien de temps cela prendra", a-t-il déclaré au Journal. "Pour être honnête, les choses peuvent se dérouler de diverses manières, complètement différentes. Mais nous allons le faire et nous sommes prêts".

Après avoir sollicité des dizaines de milliards de dollars d'armes occidentales pour combattre les forces russes, le succès ou l'échec de la contre-offensive influencera probablement la forme du futur soutien diplomatique et militaire de l'Occident à l'Ukraine.

Ces dernières semaines, l'Ukraine a cherché à affaiblir les positions russes, mais ses plans spécifiques ont été entourés de secret, car elle cherche à porter un nouveau coup à l'armée russe, beaucoup plus puissante.

Le mois dernier, Moscou a été frappée par des drones qui, selon la Russie, étaient une attaque terroriste ukrainienne, tandis que des forces pro-ukrainiennes ont pénétré à plusieurs reprises en Russie ces derniers jours dans la région de Belgorod.

GUERRE EN UKRAINE

Poutine a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février de l'année dernière dans le cadre d'une opération que le Kremlin espérait rapide, mais ses forces ont subi une série de défaites et ont dû se replier et se regrouper dans des pans entiers de l'est de l'Ukraine.

La Russie contrôle désormais au moins 18 % du territoire ukrainien internationalement reconnu et a revendiqué quatre régions de l'Ukraine comme territoire russe.

Depuis des mois, des dizaines de milliers de soldats russes se retranchent le long d'une ligne de front qui s'étend sur environ 1 000 km, se préparant à une attaque ukrainienne qui devrait tenter de couper le soi-disant pont terrestre de la Russie vers la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée en 2014.

L'Ukraine affirme qu'elle ne se reposera pas tant qu'elle n'aura pas éjecté jusqu'au dernier soldat russe de son territoire, et qualifie l'invasion d'accaparement de terres de style impérial par la Russie, la plus grande puissance nucléaire du monde.

La Russie affirme que la guerre s'intensifie et que l'Occident mène ce qui s'apparente à une guerre hybride contre la Russie, visant à semer la discorde et, à terme, à s'approprier les vastes ressources naturelles de la Russie.

L'Occident dit qu'il veut que l'Ukraine batte la Russie, mais nie vouloir la détruire. Le président américain Joe Biden a déclaré l'année dernière qu'une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie signifierait la troisième guerre mondiale.