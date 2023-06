Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a déclaré jeudi qu'il avait décroché un complot de l'Agence nationale de sécurité américaine (NSA) utilisant des logiciels malveillants inconnus jusqu'alors pour accéder à des vulnérabilités de portes dérobées spécialement conçues dans les téléphones Apple.

Le FSB, principal successeur du KGB de l'ère soviétique, a déclaré que plusieurs milliers de téléphones Apple avaient été infectés, y compris ceux d'abonnés russes.

Ni Apple ni la NSA n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique.

L'agence d'espionnage russe a également déclaré que des téléphones appartenant à des diplomates étrangers basés en Russie et dans l'ex-Union soviétique, y compris ceux d'Israël, de Syrie, de Chine et de pays membres de l'OTAN, avaient été ciblés.

"Le FSB a découvert une action de renseignement des services spéciaux américains utilisant des appareils mobiles Apple", a déclaré le FSB dans un communiqué.

Selon le Belfer Center Cyber 2022 Power Index de l'université de Harvard, les États-Unis sont la première cyberpuissance mondiale en termes d'intentions et de capacités, suivis de la Chine, de la Russie, du Royaume-Uni et de l'Australie.

LES ÉTATS-UNIS FONT-ILS LA SOURDE OREILLE ?

Le FSB a déclaré que le complot montrait une "coopération étroite" entre Apple et la NSA, l'agence américaine chargée du renseignement et de la sécurité des États-Unis en matière de cryptographie et de communications.

Le Kremlin et le ministère russe des affaires étrangères ont tous deux souligné l'importance de cette affaire.

"La collecte de données cachées a été réalisée grâce à des vulnérabilités logicielles dans des téléphones portables fabriqués aux États-Unis", a déclaré le ministère russe des affaires étrangères dans un communiqué.

"Les services de renseignement américains utilisent depuis des décennies des sociétés informatiques pour collecter à grande échelle des données sur les utilisateurs d'Internet à leur insu", a ajouté le ministère.

Le FSB a déclaré que le complot avait été découvert dans le cadre d'une initiative conjointe de ses agents et de ceux du Service des gardes fédéraux (FSO), une puissante agence qui gère la garde du corps du Kremlin et qui était autrefois la neuvième direction du KGB.

Les autorités russes, qui, selon les espions occidentaux, ont mis en place une structure de surveillance intérieure très sophistiquée, s'interrogent depuis longtemps sur la sécurité de la technologie américaine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que tous les responsables de l'administration présidentielle savaient que les gadgets tels que les iPhones étaient "absolument transparents".

"L'utilisation de ces appareils à des fins officielles est inacceptable et interdite", a déclaré M. Peskov, ajoutant que les fonctionnaires étaient libres d'utiliser les iPhones pour des communications privées et non officielles.

ESPIONNAGE DE TÉLÉPHONE

Poutine a toujours dit qu'il n'avait pas de smartphone, bien que le Kremlin ait déclaré que l'ancien espion du KGB utilisait Internet en temps utile.

L'avertissement russe concernant les téléphones Apple est intervenu quelques heures avant que la société antivirus Kaspersky Lab, basée à Moscou, ne publie un rapport indiquant qu'un nombre non divulgué de membres de son personnel avaient vu leurs iPhones compromis lors d'une "cyberattaque extrêmement complexe et ciblée par des professionnels".

Selon Kaspersky, un logiciel espion, transmis par un message invisible, a été installé par le biais de vulnérabilités dans le système d'exploitation iOS et les informations contenues dans le téléphone ont ensuite été transmises à des serveurs distants.

Kaspersky a déclaré que la campagne d'espionnage numérique visait les "cadres supérieurs et moyens" de l'entreprise et a publié un rapport technique décrivant le fonctionnement du logiciel malveillant.

La société n'a pas immédiatement répondu aux courriels et aux appels téléphoniques visant à obtenir des commentaires sur le temps utile du rapport ou à savoir s'il était lié à l'alerte du FSB.

Au début de l'année, le Kremlin a demandé aux fonctionnaires participant aux préparatifs de l'élection présidentielle russe de 2024 de cesser d'utiliser les iPhones d'Apple parce qu'ils craignaient que ces appareils soient vulnérables aux agences de renseignement occidentales, selon le journal Kommersant.