Les Russes qui possèdent des titres étrangers gelés pourront, à partir du 25 mars, demander à les vendre à des étrangers dont les avoirs sont gelés en Russie, a déclaré lundi le ministère russe des finances, un projet qui, selon certains investisseurs et régulateurs, irait à l'encontre des sanctions occidentales.

Les transactions se feront par l'intermédiaire d'un courtier russe, conformément à un décret publié par le président Vladimir Poutine en novembre dernier, qui ouvre la voie aux investisseurs russes et étrangers pour débloquer les actifs qui ont été gelés par les sanctions occidentales et les contre-mesures russes depuis le début de la guerre en Ukraine.

Un porte-parole du ministère britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a déclaré que la nomination d'un courtier par la Russie n'avait aucune pertinence ni aucun impact sur les sanctions.

"Elle met en évidence les tentatives de plus en plus désespérées de M. Poutine pour atténuer l'effet des sanctions du G7 (Groupe des 7)", a déclaré le porte-parole.

Certains investisseurs se sont également montrés sceptiques quant à la volonté de l'Occident de faire des concessions à la Russie.

Bernard Horn, président et gestionnaire de portefeuille chez Polaris Capital Management, une société d'investissement en actions basée à Boston qui détient des actions dans Alrosa, le plus grand producteur de diamants de Russie, a déclaré que l'action de la Russie semblait "relever davantage du brouillard de la guerre et de l'investissement".

"En ce qui nous concerne, nous continuons à fonctionner pleinement dans le cadre de toutes les sanctions", a-t-il déclaré.

La Russie ayant besoin de financer ses efforts en Ukraine, on peut comprendre que Moscou veuille essayer de faire revenir les capitaux russes dans le pays, a-t-il ajouté.

"C'est un moyen pour eux de le faire de manière détournée", a-t-il déclaré. "Toutefois, compte tenu des récents commentaires des autorités occidentales qui cherchent à utiliser les avoirs russes gelés pour faire payer la Russie pour la guerre ou pour aider financièrement l'Ukraine, ce plan serait une réplique évidente. Il me semble que cela va à l'encontre de l'objectif des sanctions".

Le ministère russe des finances a déclaré que les demandes devaient être déposées auprès du courtier russe Investitsionnaya Palata (Chambre d'investissement) entre le 25 mars et le 8 mai, et que le règlement des transactions devait être achevé avant le 1er septembre 2024.

À la suite des sanctions, plus de 3,5 millions de Russes ont gelé des avoirs à l'étranger d'une valeur d'environ 1 500 milliards de roubles (16,3 milliards de dollars).

Le nouveau mécanisme permet aux citoyens de ce que la Russie considère comme des pays "inamicaux" d'acheter ces actifs en utilisant des fonds provenant de comptes spéciaux de "type C" en Russie, qui sont autrement bloqués.

Le ministère des finances a indiqué que les titres étrangers détenus par la Russie seront regroupés en lots pour lesquels les acheteurs étrangers pourront faire des offres entre le 3 juin et le 5 juillet.

Si les demandes des acheteurs étrangers sont approuvées, ils pourront transférer librement les titres d'un dépositaire russe à un dépositaire étranger.

Le courtier fixera un prix d'adjudication initial des titres en roubles, basé sur le cours de clôture du 22 mars, et le prix de vente final devra se situer à ce niveau ou à un niveau supérieur.

Euroclear, l'un des dépositaires de titres étrangers qui détient les titres étrangers des investisseurs russes, a déclaré qu'il n'avait pas de commentaire à faire, car il est difficile d'évaluer si la proposition russe est réalisable à l'heure actuelle.

Les Russes ne peuvent pas demander à vendre plus de 100 000 roubles de titres étrangers dans le cadre de ce système. Selon la banque centrale, 80 % des investisseurs russes concernés ont gelé des actifs étrangers jusqu'à ce seuil.