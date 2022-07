La Russie arrête un scientifique pour collaboration présumée avec les services secrets chinois

Dmitry Kolker, docteur en physique et en mathématiques de l'Université d'État de Novossibirsk, dont le site Internet indique qu'il est à la tête d'un laboratoire de technologies optiques quantiques, a été placé en détention pour haute trahison, a déclaré l'agence TASS citant le département judiciaire de Novossibirsk.

Kolker et le tribunal régional Sovetsky de Novossibirsk, l'une des plus grandes villes de Russie, située à environ 2 800 km (1 750 miles) à l'est de Moscou, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires par e-mail. Un avocat de Kolker n'a pas pu être joint.

Un certain nombre de scientifiques russes ont été arrêtés et accusés de trahison ces dernières années pour avoir prétendument transmis du matériel sensible à des étrangers. Les détracteurs du Kremlin affirment que ces arrestations sont souvent le fruit d'une paranoïa infondée.

La trahison d'État est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison.

TASS a cité la famille de Kolker qui a déclaré qu'il était accusé de collaborer avec les services de sécurité chinois. Kolker a déjà donné des conférences lors d'une conférence internationale en Chine et a maintenant été transféré dans une prison à Moscou, a déclaré son fils, Maxim.

La fille de Kolker a déclaré que le scientifique a été diagnostiqué avec un cancer de stade quatre, a rapporté TASS.