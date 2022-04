La Russie assouplit certaines restrictions sur le transfert d'argent à l'étranger

La banque centrale de Russie a déclaré vendredi qu'elle assouplissait les restrictions sur les transferts de fonds étrangers pour les particuliers pour une période de six mois.

La banque a déclaré que ces mesures, qui relèvent une limite antérieure sur les fonds pouvant être transférés à l'étranger, ne s'appliquaient pas aux résidents et non-résidents des pays ayant imposé des sanctions contre la Russie au sujet de l'Ukraine.

"Au cours d'un mois civil, les personnes ont le droit de transférer au maximum 10 000 dollars américains ou l'équivalent dans une autre devise de la Fédération de Russie depuis leur compte dans une banque russe vers leur compte ou vers une autre personne à l'étranger", a déclaré la banque dans un communiqué.

La banque a ajouté que les transferts à l'étranger à partir de comptes bancaires de non-résidents, de personnes physiques ou morales de pays ayant imposé des sanctions étaient suspendus pour les six prochains mois.

Cette mesure permettra de soulager les Russes qui envoient régulièrement des fonds à des proches à l'étranger, ou à ceux qui ont quitté le pays sans avoir accès à leurs fonds dans leur pays.

Au début du mois, la banque centrale a déclaré qu'elle suspendait temporairement les transferts effectués par des personnes morales et physiques de plusieurs pays vers des comptes à l'étranger. Elle a également limité les transferts à l'équivalent de pas plus de 5 000 $ par mois.

Le régulateur a déclaré la semaine dernière que les mesures imposées par la banque centrale de Russie au cours du mois dernier sur les flux de capitaux hors du pays étaient un geste de représailles en réponse au gel d'une partie de ses réserves par les pays occidentaux.

Les sanctions occidentales imposées à la Russie pour ce que Moscou appelle "une opération militaire spéciale" en Ukraine ont limité la capacité de la banque centrale à soutenir la monnaie rouble avec des dollars et des euros détenus dans ses réserves de devises et d'or. (Reportage de Reuters ; montage de Jason Neely et Alexander Smith)