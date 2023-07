Les contrats à terme sur le blé américain ont bondi de 8,6 % lundi, augmentant leur limite quotidienne au Chicago Board of Trade (CBOT) après que la Russie a attaqué les ports ukrainiens et les infrastructures céréalières, y compris la première attaque sur les entrepôts céréaliers du fleuve Danube.

Ces attaques visaient une voie d'exportation vitale pour Kiev dans le cadre d'une campagne aérienne de plus en plus vaste que Moscou a entamée la semaine dernière après avoir renoncé à l'accord sur les céréales de la mer Noire.

Le maïs et le soja ont suivi les cours du blé à la hausse, les perspectives d'un temps chaud cette semaine dans la ceinture agricole des États-Unis apportant un soutien supplémentaire.

A 12:19 CDT (1719 GMT), le blé de septembre du CBOT était en hausse de 60 cents à 7,57-1/2 dollars le boisseau, son niveau le plus élevé depuis un mois. Le maïs de décembre était en hausse de 32-1/2 cents à 5,68-3/4 dollars le boisseau et le soja de novembre était en hausse de 24-1/4 cents à 14,26 dollars le boisseau.

Les attaques contre les voies d'exportation de l'Ukraine ont renforcé l'attention des négociants sur les menaces à long terme qui pèsent sur les approvisionnements mondiaux en céréales et sur la sécurité alimentaire.

"La Russie continue de déverser du blé bon marché sur le marché mondial, et la récolte record du Brésil fait que le monde est bien approvisionné en maïs à court terme", a écrit Arlan Suderman, économiste en chef de StoneX pour les matières premières, dans une note adressée aux clients. "Mais les conséquences à long terme de la destruction de l'infrastructure d'exportation d'un grand exportateur mondial sont plus importantes", a ajouté M. Suderman.

La Russie a bombardé les ports ukrainiens d'exportation de produits alimentaires presque quotidiennement, avec une nouvelle attaque dimanche sur le port ukrainien d'exportation de céréales d'Odesa.

Depuis l'invasion russe de l'année dernière, l'Ukraine a considérablement développé ses exportations de céréales par voie terrestre via l'UE, avec environ 1 million de tonnes exportées par mois. Des volumes importants ont été exportés à partir des ports roumains et le long du Danube.

Par ailleurs, le service de surveillance des cultures de l'Union européenne a encore revu à la baisse ses prévisions de rendement pour la récolte de cette année, invoquant un temps sec et chaud.

Avant la publication du rapport hebdomadaire du ministère américain de l'agriculture sur l'état des cultures, les analystes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à ce que le gouvernement estime que 58 % des cultures de maïs aux États-Unis étaient bonnes ou excellentes, soit un point de pourcentage de plus qu'il y a une semaine, tandis que les évaluations des cultures de soja restaient inchangées à 55 %, bonnes ou excellentes. Les États-Unis sont le deuxième exportateur mondial de maïs et de soja, après le Brésil. (Reportage de Julie Ingwersen ; reportages complémentaires de Michael Hogan à Hambourg, Sybille de La Hamaide à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Marguerita Choy et Jan Harvey)