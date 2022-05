La Russie avance dans l'est ; l'Ukraine demande des armes à plus longue portée

Les forces russes ont intensifié leur assaut sur la ville ukrainienne de Sievierodonetsk après avoir affirmé avoir capturé le nœud ferroviaire voisin de Lyman, alors que Kiev a intensifié ses appels à l'Ouest pour obtenir des armes à plus longue portée.

Les gains lents et solides réalisés par les Russes ces derniers jours dans le Donbas de l'est de l'Ukraine, qui comprend les régions de Louhansk et de Donetsk, indiquent un changement subtil de la dynamique de la guerre, qui en est maintenant à son quatrième mois.

Les forces d'invasion semblent proches de s'emparer de toute la région de Louhansk, l'un des objectifs de guerre les plus modestes que le Kremlin s'est fixé après avoir abandonné son assaut sur la capitale, Kiev, face à la résistance ukrainienne.

Le ministère russe de la défense a déclaré samedi que ses troupes et les forces séparatistes alliées contrôlaient totalement Lyman, le site d'une jonction ferroviaire à l'ouest de la rivière Siverskyi Donets dans le Donetsk.

Cependant, le vice-ministre ukrainien de la défense, Hanna Malyar, a déclaré que la bataille pour Lyman se poursuivait, a rapporté le site ZN.ua.

Sievierodonetsk, située à environ 60 km (40 miles) de Lyman sur la rive orientale du fleuve et la plus grande ville du Donbas encore tenue par l'Ukraine, subit un assaut intense des Russes.

"Avec l'utilisation de l'artillerie, les forces russes ont mené des opérations d'assaut dans la région de la ville de Sievierodonetsk. Les combats se poursuivent, a déclaré tôt dimanche l'état-major général des forces armées ukrainiennes.

L'artillerie russe pilonnait également la route Lysychansk-Bakhmut, que la Russie doit emprunter pour fermer un mouvement en tenaille et encercler les forces ukrainiennes, et la police a déclaré qu'il y avait des "destructions importantes" à Lysychansk.

Le gouverneur de Louhansk a déclaré vendredi que les troupes russes étaient déjà entrées dans Sievierodonetsk. Les troupes ukrainiennes pourraient devoir se retirer de la ville pour éviter d'être capturées, a déclaré le gouverneur Serhiy Gaidai. Il n'était pas clair si elles avaient commencé à se retirer samedi.

Le conseiller présidentiel ukrainien et négociateur de paix Mykhailo Podolyak a réitéré son appel pour des lance-roquettes multiples à longue portée de fabrication américaine. Des responsables américains ont déclaré à Reuters que de tels systèmes sont activement envisagés, et qu'une décision pourrait être prise dans les prochains jours.

"Il est difficile de se battre lorsque vous êtes attaqué à 70 km de distance et que vous n'avez rien pour riposter ... nous avons besoin d'armes efficaces", a posté Podolyak sur Twitter.

Le président Volodymyr Zelenskiy a exprimé l'espoir, dans une allocution vidéo diffusée tard dans la nuit, que les alliés de l'Ukraine fournissent les armes nécessaires, ajoutant qu'il attendait de "bonnes nouvelles" cette semaine.

Les forces ukrainiennes dans le Donbas ont déclaré dans un bref message sur Facebook qu'elles avaient été sur la défensive toute la journée, repoussant sept attaques russes et détruisant un char.

Environ 90 % des bâtiments de Sievierodonetsk ont été endommagés, a déclaré le gouverneur Gaidai, avec 14 immeubles de grande hauteur détruits lors des derniers bombardements.

Reuters n'a pas pu vérifier ces affirmations de manière indépendante.

CONSÉQUENCES CATASTROPHIQUES

Zelenskiy a déclaré que la situation militaire dans le Donbas était très compliquée, ajoutant que les défenses tenaient bon dans un certain nombre d'endroits, dont Sievierodonetsk et Lysychansk.

"C'est indescriptiblement difficile là-bas. Et je suis reconnaissant à tous ceux qui ont résisté à cet assaut", a-t-il déclaré.

Le ministère britannique de la défense a déclaré dans son rapport quotidien sur le renseignement que si la Russie parvenait à s'emparer de ces zones, le Kremlin le considérerait probablement comme une "réalisation politique importante", qu'il pourrait utiliser pour justifier son invasion auprès du peuple russe.

Signe de la frustration suscitée par les divergences occidentales sur la guerre, la vice-première ministre ukrainienne Olga Stefanishyna a déclaré que l'OTAN s'était montrée incapable d'organiser une réponse unie.

"Nous devons parler clairement des conséquences catastrophiques pour l'avenir de toute l'Europe si l'Ukraine est vaincue", a-t-elle déclaré sur Facebook.

M. Zelenskiy a déclaré dans une interview télévisée qu'il pensait que la Russie accepterait des pourparlers si l'Ukraine pouvait reconquérir tout le territoire qu'elle a perdu depuis le début de l'invasion le 24 février.

Pourtant, Zelenskiy a exclu l'idée d'utiliser la force pour reconquérir tous les territoires que l'Ukraine a perdus au profit de la Russie depuis 2014, ce qui inclut la péninsule méridionale de Crimée, que Moscou a annexée cette année-là.

"Je ne crois pas que nous puissions restaurer l'ensemble de notre territoire par des moyens militaires. Si nous décidons de suivre cette voie, nous perdrons des centaines de milliers de personnes", a-t-il déclaré.

La Russie affirme qu'elle mène une "opération militaire spéciale" pour démilitariser l'Ukraine et la débarrasser des nationalistes qui y menacent les russophones. L'Ukraine et les pays occidentaux affirment que les revendications de la Russie sont un faux prétexte pour une guerre d'agression.

Des milliers de personnes, dont de nombreux civils, ont été tuées et plusieurs millions ont fui leurs foyers, soit pour des régions plus sûres de l'Ukraine, soit vers d'autres pays.

Les autorités de la deuxième ville de Kharkiv ont déclaré que six civils ont été blessés dans le dernier bombardement russe.

Poussant les efforts diplomatiques pour une solution à un conflit qui a des ramifications au-delà des frontières de l'Ukraine, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont adressés au président russe Vladimir Poutine lors d'un appel samedi.

Ils l'ont exhorté à lever le blocus russe du port d'Odesa pour permettre les exportations de céréales ukrainiennes, a indiqué la France. Le Kremlin a déclaré que M. Poutine leur a dit que Moscou était prêt à discuter des moyens de permettre à l'Ukraine de reprendre ses expéditions de céréales depuis les ports de la mer Noire.

L'Ukraine est un important exportateur de céréales, et le blocage de ses exportations menace d'entraîner des pénuries alimentaires dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique. (Reportages de Natalia Zinets, Conor Humphries, Pavel Polityuk à Kiev, Vitaliy Hnidyi à Kharkiv et des journalistes de Reuters à Popasna, David Ljunggren à Ottawa, Phil Stewart à Washington, Lidia Kelley à Melbourne ; Rédaction de Angus MacSwan et Robert Birsel ; Édition de Jonathan Oatis et William Mallard)