La Russie a averti mercredi que la guerre en Ukraine pourrait devenir incontrôlable et s'étendre géographiquement en raison des actions irréfléchies d'un ou deux États membres de l'alliance militaire de l'OTAN.

Le conflit a déclenché la crise la plus profonde dans les relations de Moscou avec l'Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962 et la Russie a réagi avec colère après que le président français Emmanuel Macron a refusé le mois dernier d'exclure l'envoi de troupes en Ukraine.

Mercredi, le président Vladimir Poutine a déclaré à l'Occident que la Russie était techniquement prête à une guerre nucléaire et que si les États-Unis envoyaient des troupes en Ukraine, cela serait considéré comme une escalade significative du conflit.

La porte-parole du ministère des affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré aux journalistes mercredi que la situation autour de l'Ukraine devenait dangereuse et que les risques augmentaient.

"En raison des actions provocatrices inconsidérées d'un ou deux États membres de l'UE ou de l'OTAN, la crise ukrainienne pourrait absolument dépasser ses frontières géographiques, prendre une toute autre ampleur et se développer de manière incontrôlée", a déclaré Mme Zakharova lors d'un point de presse.

Mme Zakharova a déclaré que Moscou pensait que l'Occident marchait désormais "au bord de l'abîme" et poussait le monde au bord de l'abîme avec ses actions concernant l'Ukraine.

"Par conséquent, la question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment éviter les risques d'une nouvelle escalade. Ils sont évidents et effrayants pour toutes les personnes sensées", a déclaré Mme Zakharova, conseillant à l'Occident d'abandonner l'idée de vaincre stratégiquement la Russie et de cesser de soutenir l'Ukraine avec de l'argent et des armes.

"L'Occident devra apprendre à compter non seulement avec ses propres ambitions géopolitiques, mais aussi avec les intérêts légitimes d'autres pays", a déclaré Mme Zakharova.

"Je suis bien consciente que cela fera littéralement grincer des dents, mais il faudra bien le faire à un moment donné, et plus vite ce sera fait, moins il y aura de morts et moins il y aura de gens qui souffriront, en principe", a-t-elle ajouté.

L'Occident se demande comment soutenir Kiev face à la Russie, qui contrôle désormais près d'un cinquième du territoire ukrainien et se réarme beaucoup plus rapidement que l'Occident et l'Ukraine.

Kiev affirme se défendre contre une guerre de conquête de type impérial visant à effacer son identité nationale.

La Russie affirme avoir envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine en février 2022 dans le cadre de ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" afin de renforcer sa propre sécurité face à un Occident hostile et de défendre la population russophone du sud-est de l'Ukraine.