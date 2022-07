La Russie capture une centrale électrique et redéploie ses troupes vers le sud de l'Ukraine

Les forces soutenues par la Russie ont affirmé mercredi avoir capturé intacte la centrale électrique au charbon de l'ère soviétique de Vuhlehirsk, dans ce qui constitue le premier gain stratégique de Moscou en plus de trois semaines.

"Ils ont obtenu un minuscule avantage tactique - ils ont capturé Vuhlehirsk", a déclaré Oleksiy Arestovych, un conseiller du président Volodymyr Zelenskiy, dans une interview publiée sur YouTube.

M. Arestovych a déclaré que le redéploiement russe semblait changer de tactique pour passer de l'offensive à la défense stratégique dans ce que Moscou appelle son "opération spéciale" pour démilitariser et "dénazifier" son voisin. La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février

M. Arestovych et un autre responsable ukrainien ont déclaré que la Russie envoyait des troupes dans les régions de Melitopol et Zaporizhzhia et à Kherson. L'Ukraine a bombardé un important pont enjambant le fleuve Dnipro à Kherson, le fermant à la circulation. Les responsables russes avaient auparavant déclaré qu'ils se tourneraient plutôt vers les ponts pontons et les ferries pour faire traverser la rivière aux forces.

Dans un discours prononcé mercredi soir, M. Zelenskiy a déclaré que l'Ukraine reconstruirait le pont Antonivskyi sur le Dnipro et d'autres passages dans la région.

"Nous faisons tout pour que les forces d'occupation n'aient pas de possibilités logistiques dans notre pays."

À Washington, le secrétaire d'État américain Antony Blinken, dont le gouvernement qualifie l'invasion russe de guerre d'agression non provoquée, a déclaré qu'il prévoyait une conversation téléphonique avec le ministre russe des affaires étrangères Sergei Lavrov - la première entre les deux diplomates depuis avant le début de la guerre.

L'appel qui aura lieu dans les prochains jours ne sera pas "une négociation sur l'Ukraine", a déclaré M. Blinken lors d'une conférence de presse, réaffirmant la position de Washington selon laquelle toute discussion sur la fin de la guerre doit se faire entre Kiev et Moscou.

La Russie n'a reçu aucune demande officielle de Washington concernant un appel téléphonique entre Blinken et Lavrov, a rapporté l'agence de presse TASS.

Les États-Unis ont fait "une offre substantielle" à la Russie pour qu'elle libère les citoyens américains Brittney Griner, star de la WNBA, et Paul Whelan, ancien marine américain, a déclaré M. Blinken, sans donner de détails sur ce que les États-Unis proposaient en retour.

M. Blinken a déclaré qu'il ferait pression sur M. Lavrov pour qu'il réponde à l'offre.

Une source familière avec la situation a confirmé un rapport de CNN selon lequel Washington était prêt à échanger le trafiquant d'armes russe Viktor Bout, qui purge une peine de 25 ans de prison aux États-Unis, dans le cadre d'un accord.

Outre la discussion sur les Américains détenus par la Russie, M. Blinken a déclaré qu'il aborderait avec M. Lavrov l'accord provisoire sur les exportations de céréales conclu la semaine dernière entre la Russie, les États-Unis, la Turquie et l'Ukraine.

GAZ ET GRAINS

La Russie a réduit les flux de gaz vers l'Europe mercredi dans le cadre d'un bras de fer énergétique avec l'Union européenne. Elle a bloqué les exportations de céréales de l'Ukraine depuis son invasion, mais a accepté vendredi d'autoriser les livraisons à travers la mer Noire vers le détroit du Bosphore en Turquie, puis vers les marchés mondiaux.

L'accord a presque immédiatement été remis en question lorsque la Russie a tiré des missiles de croisière sur Odesa, le plus grand port d'Ukraine, samedi, 12 heures seulement après la signature de l'accord.

Avant l'invasion et les sanctions qui ont suivi, la Russie et l'Ukraine représentaient près d'un tiers des exportations mondiales de blé.

Les forces russes et celles soutenues par la Russie peinent à faire des progrès significatifs sur le terrain depuis leur prise, début juillet, de la ville de Lysychansk, dans l'est de l'Ukraine.

Elles ont été repoussées à plusieurs reprises par une résistance ukrainienne féroce.