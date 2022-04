La Russie cherche à éviter un défaut de paiement en effectuant un versement de dernière minute sur ses obligations en dollars.

Les 40 milliards de dollars d'obligations internationales de la Russie sont devenus un point central dans le jeu de tit-for-tat financier qui s'est développé au sujet d'un éventuel défaut de paiement.

Le ministère russe des finances a déclaré qu'il avait réussi à payer 564,8 millions de dollars sur une euro-obligation 2022 et 84,4 millions de dollars sur une autre obligation 2042 en dollars - la devise spécifiée sur les obligations.

Un haut fonctionnaire américain a confirmé que Moscou avait effectué le paiement sans utiliser ses réserves gelées aux États-Unis, tout en ajoutant que l'origine exacte des fonds n'était pas claire.

"Nous n'avons autorisé aucune transaction impliquant les fonds immobilisés aux États-Unis", a déclaré le responsable américain. "Ils ont en quelque sorte cédé sur ce point pour éviter un défaut de paiement, et c'est une bonne chose".

Le ministère russe a déclaré qu'il avait acheminé les fonds requis à la succursale londonienne de la Citibank, l'un des soi-disant agents payeurs des obligations dont la tâche est de les débourser aux investisseurs qui ont initialement prêté l'argent à Moscou.

La Citibank s'est refusée à tout commentaire.

"Les paiements ont été effectués dans la monnaie d'émission des euro-obligations correspondantes - en dollars américains", a déclaré le ministère russe des Finances dans un communiqué. "Ainsi, les obligations de service des euro-obligations souveraines sont remplies".

Deux détenteurs d'obligations en attente de paiement ont déclaré qu'ils n'avaient pas encore reçu les fonds, mais le processus peut prendre des jours.

"On ne sait pas ce que l'agent payeur va faire en ce moment... mais je ne vois pas de raison pour laquelle il ne peut pas effectuer ce paiement", a déclaré Kaan Nazli, gestionnaire de portefeuille pour l'équipe Emerging Markets Debt chez Neuberger Berman, un détenteur d'obligations souveraines russes.

LES OBLIGATIONS S'ENVOLENT

La Russie n'a pas connu de défaut de paiement de quelque nature que ce soit depuis un crash financier en 1998 et n'a pas connu de défaut de paiement majeur sur un marché international ou "externe" depuis les suites de la révolution bolchevique de 1917.

Le risque d'un autre défaut de paiement est désormais un point sensible dans le bras de fer économique avec les pays occidentaux qui ont frappé la Russie de sanctions en réponse à son invasion de l'Ukraine que Moscou a qualifiée d'"opération militaire spéciale".

Les obligations étaient initialement censées être payées au début du mois, mais une "période de grâce" supplémentaire de 30 jours, souvent prévue dans les conditions des obligations d'État, a permis à Moscou de fixer la date limite finale au 4 mai.

Selon les courtiers, l'annonce a fait grimper le prix des obligations d'État russes jusqu'à 15 cents, doublant presque leur valeur en dollars dans certains cas. Celles appartenant à de grandes entreprises toujours non sanctionnées, telles que Gazprom, Lukoil et la société de télécommunications VimpelCom, ont également été cotées en hausse de 2 à 5 cents.

Tim Ash de BlueBay a déclaré qu'il s'agissait d'un geste "assez extraordinaire" de la part de la Russie, soulignant également que le groupe clé de banques et de fonds internationaux qui jugent si un défaut de paiement a eu lieu, avait déjà récemment jugé que c'était le cas pour la Russie.

La perspective d'un défaut de paiement par la Russie était presque impensable avant son invasion de l'Ukraine. Les milliards de dollars qu'elle gagne en vendant du pétrole et du gaz dans le monde entier signifiaient qu'elle avait l'un des niveaux de dette publique les plus bas du monde et un énorme stock de réserves de devises.

Les sanctions occidentales ont cependant gelé une grande partie de ces réserves et d'autres sanctions signifient que les banques ont eu besoin de dérogations spéciales pour effectuer tout paiement lié à la Russie.

Andy Sparks, directeur général du fournisseur d'indices MSCI, a déclaré que la perspective d'un défaut de paiement était toujours présente, car une licence mise en place par Washington pour permettre le traitement des paiements de la dette russe devait expirer le 25 mai.

La Russie a un autre paiement d'obligations juste deux jours après cela, ce qui signifie que si la dérogation américaine n'est pas prolongée, il serait presque impossible pour Moscou d'éviter un défaut de paiement.

"La vraie question est de savoir si cela ne fait que retarder l'inévitable", a déclaré M. Sparks.

"La plupart des investisseurs prendront cette date du 25 mai très au sérieux et beaucoup ne s'attendront pas à ce que cette exception soit prolongée."

