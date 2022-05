La Russie cherche à mettre la main sur des villes jumelles ukrainiennes

La Russie tente de s'emparer des deux provinces du Donbas revendiquées par les séparatistes, Donetsk et Luhansk, et de piéger les forces ukrainiennes dans une poche sur le principal front oriental.

Les forces russes ont pris le contrôle de trois villes de la région de Donetsk, dont Svitlodarsk, a déclaré le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko à une filiale de Radio Free Europe/Radio Liberty.

"La situation dans le Donbas est extrêmement difficile. Toute la force restante de l'armée russe est maintenant concentrée sur cette région", a déclaré M. Zelenskiy dans une allocution prononcée tard mardi. "Les occupants veulent tout détruire là-bas".

Le ministère russe de la défense n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire par courriel en dehors des heures de travail.

La partie la plus orientale de la poche de Donbas tenue par les Ukrainiens, la ville de Sievierodonetsk sur la rive est de la rivière Siverskiy Donets et sa jumelle Lysychansk, sur la rive ouest, sont devenues un champ de bataille pivot. Les forces russes avancent de trois directions pour les encercler.

"L'ennemi a concentré ses efforts sur la réalisation d'une offensive afin d'encercler Lysychansk et Sievierodonetsk", a déclaré Serhiy Gaidai, gouverneur de la province de Luhansk, où les deux villes figurent parmi les derniers territoires détenus par l'Ukraine.

L'armée ukrainienne a déclaré avoir repoussé neuf attaques russes mardi dans le Donbas, où les troupes de Moscou avaient tué au moins 14 civils, en utilisant des avions, des lance-roquettes, de l'artillerie, des chars, des mortiers et des missiles.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces informations.

Signe du succès ukrainien ailleurs, les autorités de sa deuxième plus grande ville, Kharkiv, ont rouvert le métro souterrain, où des milliers de civils s'étaient réfugiés pendant des mois sous des bombardements incessants.

Cette réouverture est intervenue après que l'Ukraine a repoussé les forces russes largement hors de portée d'artillerie de la ville du nord, comme elles l'ont fait de la capitale, Kiev, en mars.

TROISIÈME GUERRE MONDIALE ?

Trois mois après l'invasion, la Russie n'a toujours que des gains limités à montrer pour ses pires pertes militaires depuis des décennies, tandis qu'une grande partie de l'Ukraine a été dévastée par la plus grande attaque contre un État européen depuis 1945.

Plus de 6,5 millions de personnes ont fui à l'étranger, des milliers de personnes ont été tuées et les villes ont été réduites en ruines.

La guerre a également provoqué des pénuries alimentaires croissantes et une flambée des prix en raison des sanctions et de la perturbation des chaînes d'approvisionnement. L'Ukraine et la Russie sont toutes deux de grands exportateurs de céréales et d'autres produits de base.

La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a accusé la Russie d'utiliser la nourriture comme une arme.

Le financier milliardaire George Soros, qui s'exprimait également à Davos, a déclaré que l'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait avoir marqué le début de la troisième guerre mondiale.

"La meilleure et peut-être la seule façon de préserver notre civilisation est de vaincre Poutine le plus rapidement possible", a-t-il déclaré.

Alexei Navalny, leader de l'opposition russe emprisonné, a fustigé mardi le président Vladimir Poutine, présentant le chef du Kremlin comme un fou condamné qui massacre les peuples d'Ukraine et de Russie.

"C'est une guerre stupide que votre Poutine a déclenchée", a déclaré Navalny à une cour d'appel de Moscou par liaison vidéo depuis une colonie pénitentiaire corrective. "Cette guerre a été construite sur des mensonges".

Soulignant les tensions mondiales déclenchées par la guerre, le Japon, grand allié des États-Unis, a fait décoller des avions à réaction mardi après que des avions de guerre russes et chinois se sont approchés de son espace aérien, alors que le président américain Joe Biden visitait Tokyo.

Entre-temps, dans une décision qui pourrait pousser la Russie plus près du bord du défaut de paiement, l'administration Biden a annoncé qu'elle ne prolongerait pas une dérogation qui devait expirer mercredi et qui permettait à la Russie de payer les détenteurs d'obligations américaines.

La Russie avait été autorisée à continuer à payer les intérêts et le principal et à éviter le défaut de paiement de sa dette publique.

Les législateurs russes ont donné le premier coup de tampon à un projet de loi qui permettrait aux entités russes de reprendre les entreprises étrangères qui ont quitté le pays en opposition aux actions de Moscou en Ukraine, selon un portail en ligne du gouvernement. [nL5N2XG5UG}

Lundi, Starbucks Corp est devenue la dernière marque occidentale à annoncer qu'elle se retirait de la Russie, après une décision similaire de McDonald. Les "arches d'or", marque déposée de la chaîne de hamburgers, ont été abaissées près de Moscou lundi.

UN CONFLIT QUI S'ÉTERNISE

De hauts responsables russes ont laissé entendre dans des commentaires mardi que la guerre, que la Russie appelle une "opération spéciale", pourrait s'éterniser.

Nikolai Patrushev, chef du conseil de sécurité de Poutine, a déclaré que la Russie se battrait aussi longtemps que nécessaire pour éradiquer le "nazisme" en Ukraine, une justification de la guerre que l'Occident qualifie de sans fondement.

Le ministre de la défense, Sergei Shoigu, a déclaré que la Russie avançait délibérément lentement pour éviter les pertes civiles.

Zelenskiy a rejeté ces déclarations comme étant "absolument irréelles".

À Kharkiv, des centaines de personnes vivaient sous terre dans des trains et des gares lorsque les autorités leur ont demandé de faire place mardi.

"Tout le monde a une peur folle, car il y a toujours des bombardements", a déclaré Nataliia Lopanska, qui a vécu dans une rame de métro pendant la majeure partie de la guerre.

Les bombardements russes se sont poursuivis dans la ville et dans une zone plus large, a déclaré le gouverneur régional Oleh Sinehubov.

Les combats du Donbas font suite à la plus grande victoire de la Russie depuis des mois : la reddition, la semaine dernière, de la garnison ukrainienne du port de Marioupol après un siège au cours duquel Kiev estime que des dizaines de milliers de civils ont été tués.

Petro Andryushchenko, un assistant du maire ukrainien de Mariupol qui opère désormais en dehors de la ville, a déclaré que les morts étaient retrouvés dans les décombres.

Environ 200 corps en décomposition étaient enterrés dans les débris au sous-sol d'un immeuble de grande hauteur, a-t-il dit. Les résidents avaient refusé de les ramasser et les autorités russes avaient abandonné le site.