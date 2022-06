La Russie cherche de nouveaux marchés de carburant en Afrique et au Moyen-Orient alors que l'Europe se détourne d'elle

La Russie augmente ses livraisons d'essence et de naphta en Afrique et au Moyen-Orient alors qu'elle peine à vendre du carburant en Europe, tandis que l'Asie absorbe déjà des volumes plus importants de brut russe, selon les données de Refinitiv Eikon et des sources.

Ce développement est susceptible d'accroître la concurrence pour les clients asiatiques entre la Russie et les autres grands exportateurs de carburant - l'Arabie saoudite et les États-Unis - qui sont les trois premiers fournisseurs de l'Asie.

L'Union européenne a lentement réduit les importations de brut et de carburant russes depuis mars et a convenu d'un embargo complet qui prendra effet à la fin de 2022.

Les acheteurs asiatiques sont intervenus pour augmenter rapidement leurs achats de brut russe, même si l'Asie n'est pas un marché naturel pour le carburant russe, car l'Asie raffine plus de pétrole qu'elle n'en a besoin et est un exportateur net de carburant.

Il est donc primordial pour la Russie de trouver de nouveaux débouchés, comme l'Afrique et le Moyen-Orient, afin de protéger sa part du marché mondial et d'éviter un déclin plus important des exportations et de la production de pétrole.

"L'Afrique et le Moyen-Orient semblent être les principales options pour les fournisseurs de produits pétroliers russes, nous nous attendons donc à davantage d'expéditions dans la seconde moitié de l'année, à mesure que l'embargo de l'UE se rapproche", a déclaré à Reuters un négociant impliqué dans le commerce des produits pétroliers russes.

La Russie exportait plus de 2,5 millions de barils par jour (bpj) de brut et quelque 2 millions de bpj de carburant vers l'Europe avant les sanctions contre le secteur financier russe, qui ont rendu les échanges beaucoup plus difficiles.

Les compagnies pétrolières russes ont récemment augmenté leurs livraisons d'essence et de naphte vers l'Afrique et le Moyen-Orient à partir des pays baltes, ont indiqué les traders. Avant les sanctions, la plupart des approvisionnements russes vers ces régions provenaient des ports de la mer Noire.

Au moins cinq cargaisons transportant environ 230 000 tonnes d'essence et de naphta ont été livrées en mai-juin du port balte d'Ust-Luga à Oman et au centre pétrolier émirien de Fujairah, selon les données de Refinitiv.

Au total, les livraisons de naphta et d'essence depuis les ports russes vers Oman et les EAU ont atteint près de 550 000 tonnes cette année, contre zéro sur l'ensemble de l'année 2021, selon les données.

Le Nigeria et le Maroc ont été les principales destinations en Afrique pour l'essence et le naphta russes ces derniers mois, selon les données Eikon de Refinitiv et les traders, tandis que plusieurs cargaisons ont également été livrées au Sénégal, au Soudan, en Côte d'Ivoire et au Togo.

L'offre mensuelle globale d'essence et de naphta russes dans la région s'est élevée à environ 200 000 tonnes au cours des derniers mois, y compris les volumes expédiés à partir du stockage dans les ports lettons et estoniens, selon les données de Refinitiv Eikon.

Les expéditions de diesel russe vers les pays africains ont atteint 1 million de tonnes depuis le début de l'année, contre 0,8 million de tonnes en janvier-juin 2021, avec le Sénégal et le Togo comme principales destinations, selon les données de Refinitiv et les calculs de Reuters.

En mai, les arrivées de fioul russe dans le hub pétrolier émirati de Fujairah ont également fait un bond en avant.

Malgré des frais d'expédition plus élevés, la fourniture de produits pétroliers russes en Afrique et au Moyen-Orient aide les sociétés de négoce à préserver leurs marges, car les options de revente de produits pétroliers en Europe ont été limitées en raison des sanctions, ont déclaré les négociants.

"Sohar (à Oman) et Fujairah (aux EAU) pourraient proposer des capacités de stockage et de mélange pour tous ces barils, alors que les ports européens ont commencé à refuser les produits pétroliers russes", a déclaré une source du marché impliquée dans le commerce des produits pétroliers russes.

LE BOULEVERSEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR

Le changement sur les marchés d'exportation de la Russie a entraîné une disparité sans précédent sur le marché intérieur russe. Le diesel de qualité estivale se négocie actuellement à des prix 30 à 40 % supérieurs à ceux de l'essence, selon les données de Reuters. L'essence est normalement plus chère que le diesel.

Auparavant, la Russie exportait de l'essence et du naphta vers les plateformes commerciales européennes, mais elle a dû se tourner vers l'Afrique et le Moyen-Orient en raison de la faiblesse de la demande en Europe, selon les traders.

En conséquence, les prix intérieurs de ces produits en Russie se sont effondrés en raison de l'offre abondante.

L'essence russe s'est négociée 250 à 300 dollars par tonne en dessous du produit européen non sanctionné, qui a été évalué tout récemment à environ 1 330 dollars par tonne sur la base FOB.

Les cargaisons de diesel ont bénéficié de remises bien moindres - environ 40-50 $ par tonne en dessous du produit européen non sanctionné - car la demande reste forte, selon les traders.