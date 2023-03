La Russie coordonne avec la Syrie, l'Iran et la Turquie le calendrier d'une réunion de leurs vice-ministres des affaires étrangères, a déclaré mardi le vice-ministre russe des affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, à l'agence de presse nationale RIA.

Une source du ministère turc des affaires étrangères a déclaré à Reuters qu'une réunion prévue la semaine dernière avait été reportée.

"Nous ne nous sommes pas encore mis d'accord sur quoi que ce soit, il n'y a donc rien à reporter", a déclaré M. Bogdanov.

"Nous partons du principe que la réunion doit avoir lieu le plus tôt possible. Mais nos collègues, les Syriens, les Turcs et les Iraniens ont leurs plans de travail et leurs calendriers. Bien qu'il n'y ait pas de date précise, nous continuerons à nous coordonner".