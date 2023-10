Le ministère russe de la Défense a déclaré mardi soir avoir abattu un missile ukrainien au large de la Crimée, et le gouverneur local nommé par la Russie a signalé que des habitations avaient été endommagées par les débris d'un drone abattu.

Selon le communiqué du ministère, les systèmes de défense aérienne russes ont abattu un missile ukrainien Neptun au-dessus de la partie nord-ouest de la mer Noire, au large de la péninsule de Crimée.

Mikhail Razvozhayev, le gouverneur du port de Sébastopol nommé par la Russie, a déclaré que des débris du drone avaient atterri sur le toit d'un immeuble d'habitation, mais qu'il n'y avait pas de blessés. Certaines fenêtres ont été soufflées.

M. Razvozhaev, qui s'exprime sur l'application de messagerie Telegram, a déclaré que les services d'urgence étaient en train de déterminer comment retirer les matériaux explosifs du site.

Ces dernières semaines, l'Ukraine a intensifié ses attaques contre la Crimée, occupée et annexée par la Russie en 2014, huit ans avant son invasion de l'est et du sud de l'Ukraine en février 2022.