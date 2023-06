Le service de sécurité russe FSB a déclaré mardi avoir arrêté un groupe d'anciens travailleurs de l'industrie de la défense qu'il soupçonne d'avoir fourni à l'Ukraine des informations militaires sensibles et d'avoir planifié des attaques de sabotage.

Le FSB a accusé les anciens travailleurs, dont le nom n'a pas été révélé, d'avoir espionné pour le compte des services de renseignement militaire ukrainiens et d'avoir transmis des documents techniques et des modèles utilisés dans la fabrication de systèmes d'armes et d'équipements destinés à l'armée de l'air russe.

Il a déclaré que le même groupe était également impliqué dans des projets visant à faire exploser des lignes ferroviaires dans les régions russes de Koursk et de Belgorod, qui servent à approvisionner les forces russes combattant en Ukraine.

Le FSB a indiqué qu'il avait ouvert des procédures pénales à l'encontre des anciens travailleurs pour trahison d'État et préparation d'actes de sabotage.

"Les suspects ont été placés en détention et sont en train de faire des aveux", a déclaré le FSB.

"Des explosifs plastiques d'une masse totale de plus de 4 kg, quatre détonateurs, des documents de conception militaire et des biens utilisés à des fins militaires, ainsi que 150 000 dollars, ont été saisis.