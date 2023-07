Le service de sécurité russe FSB a déclaré lundi avoir déjoué une tentative d'assassinat ukrainienne contre Sergueï Aksyonov, le chef de la Crimée soutenu par la Russie, en arrêtant un agent ukrainien avant qu'il ne puisse faire exploser la voiture de M. Aksyonov.

L'Ukraine n'a pas commenté dans l'immédiat l'allégation russe.

Les médias russes ont rapporté que la sécurité avait été renforcée en Crimée, la péninsule de la mer Noire que la Russie a annexée à l'Ukraine en 2014, et que des contrôles de sécurité supplémentaires étaient effectués sur les personnes souhaitant traverser un pont de la région de Krasnodar (sud de la Russie) vers la Crimée.

Le FSB a déclaré dans un communiqué avoir arrêté un ressortissant russe recruté comme assassin par l'agence de renseignement ukrainienne SBU, qui avait suivi une formation aux explosifs, à la reconnaissance et au sabotage en Ukraine.

Son plan était de faire exploser la voiture d'Aksyonov, mais il a été arrêté alors qu'il tentait de récupérer un engin explosif dans une cachette.

Le FSB n'a pas donné le nom de l'homme arrêté, qui serait âgé d'une trentaine d'années. Il a indiqué qu'il était entré en Crimée en juin et qu'il faisait l'objet d'une enquête pour "tentative de commettre un acte terroriste" et "possession illégale d'explosifs".

M. Aksyonov a remercié le FSB d'avoir empêché ce qu'il a qualifié d'attentat contre la vie des "dirigeants de la République de Crimée" et s'est dit certain que les commanditaires de l'assassinat seraient retrouvés et punis.

L'Ukraine s'est engagée à reprendre le contrôle total de la Crimée, siège de la flotte russe de la mer Noire, ainsi que de vastes régions de l'est et du sud de l'Ukraine dont la Russie s'est emparée depuis le lancement de son invasion à grande échelle l'année dernière.

Le journal russe Izvestia a rapporté lundi qu'un embouteillage de 13 km de long s'était formé à l'entrée du pont menant à la Crimée, dans la région de Krasnodar, au sud de la Russie. Selon ce journal, les responsables des transports de Crimée ont augmenté le nombre de points de contrôle autour du pont dimanche.