La Russie a déclaré avoir déjoué les attaques de deux drones ukrainiens dans la région de Moscou lundi, mais près de 50 vols d'avions à destination et en provenance de la capitale ont été perturbés.

Le ministère russe de la défense a déclaré avoir bloqué un drone ukrainien dans le district de Ruzsky, à l'ouest de la capitale, et en avoir détruit un autre dans le district d'Istrinsky, non loin de là.

Les arrivées et les départs des quatre principaux aéroports de Moscou - Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo et Zhukovsky - ont été limités, ce qui a perturbé 45 avions de passagers et deux avions-cargos, a déclaré l'autorité russe de l'aviation, Rosaviatsia.

Les autorités russes ont à plusieurs reprises mis en garde contre le risque de catastrophe majeure que pourraient provoquer les drones militaires survolant Moscou, qui compte près de 22 millions d'habitants avec sa région environnante.

Les frappes aériennes de drones à l'intérieur de la Russie se sont multipliées depuis que deux drones ont été détruits au-dessus du Kremlin au début du mois de mai. Les frappes de drones sur la capitale russe sont devenues de plus en plus fréquentes ces derniers mois.

L'impact des attaques de drones sur la perception de la guerre par la population russe n'est pas clair. Les sondages indiquent que le soutien à l'opération militaire russe en Ukraine reste élevé, autour de 75 %, bien que l'on s'interroge sur la précision des sondages en Russie.

L'Ukraine ne commente généralement pas l'identité des auteurs des attaques sur le territoire russe, bien que des responsables aient publiquement exprimé leur satisfaction à cet égard.